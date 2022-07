Griner pöördus USA presidendi poole kirjaga: kardan, et jäängi siia

Griner pöördus pärast kohtu all seismist ja Venemaal kinnipidamise pikendamist veel kuue kuu võrra USA presidendi Joe Bideni poole kirjaga, mille avaldas Grinerite perekonda esindav kommunikatsioonifirma.

"Istun siin Venemaa vanglas üksi oma mõtetega ja ilma oma naise, pere, sõprade ja olümpiasärgita. Kardan, et võin siia igaveseks jääda," kirjutas Griner.

31-aastane Griner vahistati umbes viis kuud tagasi, kui ta saabus Moskvasse New Yorgist. Tema pagasist leiti Venemaa võimude teatel kanepiõli sisaldavaid e-sigareti kapsleid.

Teda ähvardab kuni kümme aastat vangistust, kuid tema naine, sõbrad, perekond ja ka Valge Maja on nõudnud ebaseaduslikku kinnipidamist seoses Venemaa ja USA vaheliste poliitiliste pingetega.

"Ma saan aru, et teil on nii palju tegemist, kuid palun ärge unustage mind ja teisi Ameerika kinnipeetavaid. Palun tehke kõik endast olenev, et meid koju tuua. Hääletasin esimest korda 2020. aastal ja hääletasin teie poolt. Ma usun teisse. Mul on veel nii palju head teha oma vabadusega. Ma igatsen oma naist ja peret. Ma igatsen oma meeskonnakaaslasi. Mind tapab teadmine, et nad kannatavad praegu nii palju. Olen tänulik kõige eest, mida saate praegu teha, et mind koju tuua," palus ta abi oma vabastamisel Joe Bidenilt.