Kaia Kanepi alustab kõvakatte hooaega maailma 96. reketi vastu

Kanepi on turniiril kuuenda asetusega ning kuulub samasse tabelipoolde koos kõrgeima asetuse saanud Jessica Pegula (WTA 7.) ja kolmanda asetusega endise maailma esireketi Simona Halepiga (WTA 16.). Teise asetuse sai maailma kümnes reket Emma Raducanu.

Avaringis läheb Kanepi vastamisi 24-aastase belglanna Greet Minneniga, kellega ta pole varem mänginud. Viimasest seitsmest WTA turniirist on Minnen teise ringi pääsenud vaid kahes, viimati juuni lõpus Saksamaal Bad Homburgis peetud 250 kategooria turniiril.

Kanepi osales viimati WTA turniiril samuti juunis, kui ta jäi Eastbourne'i turniiri teises ringis alla brasiillannale Beatriz Haddad Maiale (WTA 26.). Edu korral mängib Kanepi teises ringis kas Harriet Darti (WTA 84.) või Zhu Liniga (WTA 100.).

Tiitlikaitsja Pegula võtab esimeses ringis mõõtu Hailey Baptiste'iga (WTA 148.). Raducanu, kes valmistub kuni USA lahtisteni Anett Kontaveidi endise treeneri Dmitri Tursunovi käe all, läheb avaringis vastamisi tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 66.).

Kahekordne suure slämmi võitja Viktoria Azarenka (WTA 20.) sai neljanda asetuse ja alustab turniiri ukrainlanna Dajana Jastremska (WTA 77.) vastu. Viienda asetusega Elise Mertens (WTA 30.) mängib venelanna Ljudmilla Samsonovaga (WTA 57.). Võistlustules on ka 42-aastane Venus Williams, kes läheb vastamisi kvalifikatsioonist põhiturniirile pääseva mängijaga.

Main Draw in Washington D.C. (WTA 250), where Jessica Pegula, Emma Raducanu, Simona Halep, and Victoria Azarenka are the top seeds.



Notable 1Rs:



Raducanu-Bouzkova

Azarenka-Yastremska

Stephens-Tomljanovic

Kenin-Osorio

Venus Williams - Qualifier pic.twitter.com/ihOypqT3ax