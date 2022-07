Tänak: Hyundai jätkab WRC-s kindlasti

Ott Tänak (Hyundai) lükkas tagasi spekulatsioonid, et Hyundai kaalub WRC-st lahkumist. Tänak on kindel, et meeskond suudab raskelt alanud hübriidi ajastu üle elada.

Autoralli MM-sarjas on Hyundail olnud sel hooajal kiiruse leidmisega probleeme. Tänak võitis küll Sardiinias, kuid käimasolevat hooaega on suuresti vaevanud töökindlusprobleemid või kiiruse puudumine nagu Rally Estonial näha oli. Tänak jäi möödunud nädalavahetusel Eestis ralli võitnud Kalle Rovanperäst kahe minuti kaugusele.

Hyundai probleemid on tekitanud spekulatsioone, et 2019. ja 2020. aasta maailmameistrid võiksid kaaluda WRC-st lahkumist. Tänak lükkas need spekulatsioonid ümber, kui talt küsiti selle kohta Rally Estonia pressikonverentsil.

Kaks nädalat tagasi teatas Hyundai kolmeaastasest lepingu pikendamisest sponsori Shelliga, kes toetab meeskonda alates 2014. aastast.

"Hyundai jätkab kindlasti. Korea toetus on suur," ütles Tanak.

"Kindlasti tahtsid kõik palju, aga ütleme nii, et see vajab väga lihtsaid muudatusi üldises struktuuris," lisas Tänak.

"Töötame selle kallal. See aasta tundub keeruline, kuid pikas perspektiivis on see ka spordi jaoks oluline, et saaksime tagasi õigele teele," kommenteeris Tänak.

Ralli ajal avaldas Tänak pettumust auto suhtes, öeldes: "On palju põhimõttelisi asju, mis ei läinud auto arendamisel õigesti ja nüüd peame neid parandama."

2019. aasta maailmameister usub aga, et meeskond suudab enne järgmisel kuul toimuvat Soome rallit reageerida, kuid rõhutab, et operatsioon nõuab tugevat liidrit.

"Kindlasti vajame tugevat liidrit. Töö käib ning me jätkame tööd selle nimel, et Hyundai jõuaks nii kaugele, et võidelda Toyotadega," sõnas Tänak. "Kindlasti läheb Toyotadel hetkel väga hästi. Nad arenevad ja liiguvad kiiresti."

Rally Estonia eel ütles üks meeskonna liidritest Julien Moncet, et on olnud kohtumisi, mis aitavad siseheitlusi leevendada. "Meil olid mõned sisekoosolekud, et proovida kõiki protsesse parandada," ütles Moncet. "Meil on selge ettekujutus, mida tahame saavutada, nii et see võib veidi aega võtta, kuid me ei anna alla," lisas ta.