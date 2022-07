Tänak Soome ralli eel: eksimisvõimalust pole

"Soome on alati eriline ja ma austan rallit väga. Olen seal varem korduvalt käinud, aga iga kord, kui kohale jõuan, tekib ikka sama vau-efekt, sest see on suurepärane võistlus ja teed on kindlasti ralliks mõeldud," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Soomes sõidetakse kaljude vahel ja lennatakse üle paljude hüpete, nii et eksimisvõimalust pole," rääkis Tänak. "Soome ralli teede kiiruste ja küngaste tõttu on vaja autot, mis püsib maa lähedal ja on ka väga täpne. Auto seadistamine on keeruline, kuid oleme kindlad, et suudame hästi esineda," kinnitas Tänak.

Tänak on hetkel MM-sarja üldarvestuses neljandal kohal 77 punktiga.