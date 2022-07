Kyrgios: kuidas ma siia üldse jõudsin?

27-aastane austraallane, kes otsustas kõigest mõni aeg tagasi korvpalliplatsil, et lõbutseb pisut suure slämmi turniiril, jõudis finaali. Pärast finaali oli Kyrgios tänulik ja üllatunud. "Ma vaatan tagasi ja ma lihtsalt mõtlen sellele, kuidas ma siin olen, arvestades seda, kust ma tulen ja mille olen üle elanud," kommenteeris ta.

Kyrgios ei ole alates koroonapandeemia algusest palju turniire mänginud. Hiljuti jättis ta vahele ka Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused, et veeta aega kodus.

"Poolteist kuud tagasi ma mängisin korvpalli sõpradega ning ütlesin ühele neist, et ma lähen Wimbledonile lõbutsema ning võib-olla isegi võidan selle turniiri," ütles Kyrgios.

Turniiril teiseks jäämine oli Kyrgiose arvates talle tegelikult isegi kasulikum. "Ma arvan, et kui ma oleksin selle turniiri võitnud, siis mul ei oleks olnud enam motivatsiooni tagasi võistlema tulla," ütles austraallane.

Samuti tõi Nick Kyrgios välja selle, et kogu turniir oli vaimselt väga koormav ning ta on õnnelik, et see läbi sai. "Ma tundsin suurt raskust oma õlul kogu aeg, kui väljakule astusin. Nüüd on turniir läbi ja ma pole viimase kahe nädala jooksul end veel nii hästi tundnud," ütles ta.