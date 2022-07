Venelased provotseerivad: Vene tennisist jõudis keelule vaatamata Wimbledoni finaali

Wimbledoni turniir keelas Venemaa ja Valgevene tennisistidel pärast Ukraina invasiooni Londonis mängimast. Ühe põhjusena toodi välja ka see, et sellisel juhul ei paku Briti kuninglik perekond Venemaa sportlase triumfi puhul talle trofeed ulatades Vladimir Putinile nn tasuta propagandat.

Küll läheb laupäevases naiste üksikmänguturniiri finaalis maailma teise reketi Ons Jabeuriga vastamisi Jelena Rõbakina, kes sündis Moskvas ning esindas Venemaad kuni 2018. aastani. Veidi pärast oma 19. sünnipäeva võttis ta Kasahstani kodakondsuse.

"Lena elab Moskvas, kasvas siin üles ning sirgus siin mängijaks," rääkis Rõbakinaga koostööd teinud tennisetreener Andrei Tšesnokov portaalile championat.com. "Õnnitleme kuninglikku perekonda, sest nemad peavad õnnitlema kedagi Venemaalt," lisas ta.

"Vaatamata Suurbritannia võimude vastupanule jõudis Venemaa tennisist ikka tähtsaimal muruturniiril finaali," kirjutas championat reedeses finaali eelvaates. "Moskvalanna Rõbakina pääses Wimbledonis finaali," seisab Gazeta.ru pealkirjas, samamoodi vormistas pealkirja ka Sports.ru.

Küll kirjutab Sports.ru kolumnist Pavel Nitkin, et Rõbakina pääses maailma tippu just Kasahstani esindades ja sealse alaliidu toetusele tuginedes. Lisaks pole tal suure tõenäosusega alles ka Vene passi, sest Kasahstanis on topeltkodakondsus keelatud. "Võime pikalt vaielda selle üle, kas Wimbledoni otsus oli õige või mitte, aga on absurdne arvata, et Rõbakina edu on Venemaa spordi kaudne triumf või löök Briti korraldajatele," tõdes Nitkin.

Rõbakina on viimase nädala jooksul pressikonverentsidel pidanud rohkem rääkima oma kodakondsusest kui väljakul pakutud esitustest, pärast veerandfinaalis Ajla Tomljanovici üle saadud võitu võttis 23-aastane maailma 23. reket sõna ka Ukrainas toimuva teemal. "Tahan lihtsalt, et sõda lõppeks võimalikult ruttu; tahan rahu," ütles Rõbakina.

Sealjuures on Venemaaga kaudselt seotud ka Jabeur, sest tema endisest vehklejast abikaasa ja treener Karim Kamoun on pooleldi venelane, räägib vene keelt ning on seda õpetanud ka laupäeval esimese Aafrika naisena slämmiturniiri finaalis mängivale Jabeurile.