Fritz: ma ei vääri kohta poolfinaalis

Poolfinaalis pidi Nick Kyrgiosega vastamisi minema Nadal, kuid vigastuse tõttu otsustas Nadal turniiri pooleli jätta. See on pannud paljud meedias sõna võtma sel teemal, et Fritz võiks Nadali asemel poolfinaalis mängida.

Fritz aga sellisel teel poolfinaalis mängida ei soovi. "Kui ma ei suutnud teda (Nadal) võita, siis ei vääri ma ka kohta poolfinaalis. Nii lihtne asi ongi," kirjutas Fritz oma sotsiaalmeedias.

Fritzi jaoks oli veerandfinaalis mängimine seni parim saavutus suure slämmi turniiridel.

Nadali loobumise tõttu saab Nick Kyrgios otse finaali ning ta vastane selgub reedeses poolfinaalis Novak Djokovici ja Cameron Norrie vahel.

The closer you come, the harder you work for it, the more it hurts in the end when it doesn't go ur way Gave it absolutely everything I had but still needed more... Thank you for all the love and support ❤️ an honor to battle on centre court. Back to work just the beginning https://t.co/v5GYaE9O9h