Huttunen teeb Soome MM-rallil WRC debüüdi

2021. aasta novembris M-Spordiga ühinenud soomlane on WRC2 klassis võitnud ühe sõidu ja käinud kolmel etapil pjedestaalil. WRC2 ja WRC3 klasside peale kokku on Huttunen võitnud viis etappi.

Huttuneni kaardilugejaks on tema tavapärane partner Mikko Lukka, kes aitas ta tiitlile 2020. aastal.

Enne Soome rallit saab Huttunen ühe testipäeva Eestis, mis annab talle võimaluse näidata oma oskusi ühel kiireimal MM-sarja rallil.

"Olen väga põnevil, et saan oma kodurallil debüüdi teha. See on suurepärane kogemus ja ma ootan põnevusega fännide ja kõige muu õhkkonda. See saab olema nii kiirel rallil nii võimsa autoga kindlasti väljakutseid esitav. Mulle on M-Spordiga koos töötamine väga meeldinud ja olen hakanud tundma end väga koduselt. Nädalavahetuse eesmärk on õppida autot tundma ja püüda ühtlase tempoga head rütmi hoida. See võib olla keeruline, kuid vaatame, mis juhtub. Mul on väga hea meel, et M-Sport mulle selle võimaluse andis. Tahame selle maksimaalselt ära kasutada," ütles Huttunen.

"Ma ei jõua ära oodata, millal Jari astub WRC masinasse ja tunnen suurt uhkust, et ta sõidab M-Sport Ford Puma hübriidautoga. Me reklaamime sel aastal uut autode põlvkonda, kui alustame WRC hübriidajastut, mistõttu on ülimalt oluline pakkuda võimalusi ka uue põlvkonna sõitjatele. See on midagi, mille üle M-Sport on uhke ja millel on pikk ajalugu. Hiljuti nägime koos Pierre-Louis'ga, milleks noored talendid võimelised on. Meeskonna vaatenurgast ei sea me eesmärke ega avalda survet. Tahame lihtsalt näha, mida Jari suudab teha, kui tal on tööriistad ja masinad. Jari hakkab õppima, mida on vaja teha, et olla WRC tipus," sõnas M-Sport Fordi meeskonna juht Richard Millener.