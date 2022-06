Tänak: loodan, et Eestis oleme juba paremas seisus

"Safari ralli oli sel aastal iseenesest päris lõbus ja osalt äärmiselt nõudlike tingimustega. Omalt poolt lähenesime väga ettevaatlikult ega võtnud mingeid riske," lausus Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Esimesel päeval õnnestusid asjad väga hästi, aga kahjuks oli meil laupäeval probleem käigukastiga ja täna roolivõimuga."

"Punkte me siit ei saanud, aga on nagu on - peame sellest õppima ja edasi liikuma," jätkas MM-sarja kolmas mees. "Inseneridel on mitmeid asju, millest õppida ja loodan, et Eestis oleme juba paremas seisus."

Autoralli MM-sarja järgmine etapp ehk Eesti ralli peetakse 14.-17. juulil.