Tänak Rally Estoniast: parim on see, et reisipäevi sel etapil pole

"Rally Estonia on alati suur sündmus. Sel hooajal esimest korda sõidame kiirematel ja laugematel teedel, mis tõotab tulla lõbus. Küll aga peame tegema kõik selleks, et autost kogu kiirus välja pigistada," kommenteeris Tänak pressiteate vahendusel.

"Parim osa on see, et mul ei ole reisipäevi sel etapil! Samuti on hea kodus võistelda, sest siis on kohal fännid ja lähedased. Pinget see juurde aga ei lisa. Tahame lihtsalt võtta nii palju punkte kui võimalik. Anname endast parima, et lõpetada tabeli tipus," lisas Tänak.

Ott Tänak ja Marrtin Järveoja tulevad kodusele rallile ka 2020. aasta Rally Estonia võitjatena.