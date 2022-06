Medvedev astus hooaja esimesele tiitlile sammu lähemale

Tänavusel hooajal veel tiitlivõiduta Medvedev alistas Halle turniiri teises ringis 7:6 (4), 6:3 tulemusega valgevenelase Ilja Ivaška (ATP 42.). Esimeselt servilt võitis maailma esireket 77 ja teiselt 62 protsenti punktidest, seevastu Ivaška näitajad olid vastavalt 62 ja 40 protsenti. Medvedev lõi kümme ässa Ivaška kahe vastu ning murdis valgevenelase servi kolmel korral.

"Ma tunnen teda juba väga noorest east, me mängisime omavahel Futures ja Challengers turniiridel. Kord võitis ta mind Davis Cupil, mis on väga oluline turniir. Seega ta teab, kuidas tennist mängida ja samuti, kuidas just murul hästi mängida. Mul on väga hea meel, et suutsin teist korda järjest võita," rääkis Medvedev pärast mängu, vahendab ATP.

Veerandfinaalis kohtub Medvedev seitsmenda asetusega Roberto Bautista Agutiga (ATP 20.), kes oli teises ringis 6:7 (6), 6:4, 6:2 parem hollandlasest Tallon Griekspoorist (ATP 61.). Vastasseisu võitja mängib poolfinaalis kas Karen Katšanovi (ATP 23.) või Oscar Ottega (ATP 51.).

Poola esireket Hubert Hurkacz (ATP 12.) sai teises ringis 7:6 (5), 6:3 jagu tiitlikaitsjast Ugo Humbert'st (ATP 50.) ja läheb järgmises ringis vastamisi maailma üheksanda reketi Felix Auger-Aliassime'ga. Viimase poolfinalisti selgitavad Nick Kyrgios (ATP 65.) ja kuuenda asetusega Pablo Carreno Busta (ATP 19.).