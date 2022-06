Käsipalliliidu presidendiks valiti Kristina Kallas

Kallas, kes juhib erakonda Eesti 200, on ise käsipalli mänginud lapse- ja nooruspõlves ning olnud spordialaga seotud pikka aega. Ta mängis Jõhvi spordikoolis noorte vanuseklassides treener Jüri Blinovi käe all ning on Tartu Ülikooli käsipallinaiskonnaga tulnud Eesti meistriks.

Kallase sõnul on käsipall talle südamelähedane ning tal on hea meel uus väljakutse vastu võtta.

"Ettepanek kandideerida Eesti Käsipalliliidu presidendiks tuli ootamatult, kuid võimalust kaaludes ja alaliidu liikmetega suheldes leidsin endas soovi täna ala arengusse panustada. Tahan liidu presidendina suunata kõigepealt oma energia andekate noorte ning nende treenerite võimaluste suurendamisele," selgitas Kallas.

"Käsipalli harrastajate hulk Eestis kasvab, kuid potentsiaali on sellel alal veelgi. Euroopas, eriti Põhjamaades meie lähedal, on käsipall väga populaarne spordiala ja ka Eesti lastele ning noortele on see arenguks väga sobilik ala. Meil on suutlikkust lisaks meeste tippkäsipallile arendada naiste ja noorte käsipalli ning selle eesmärgi nimel peab alaliit koos klubidega koos nüüd rühkima," ütles Kallas.

Kallas võtab teatepulga üle Oliver Kruudalt, kes juhtis alaliitu 1998. aastast. Lisaks kinnitati üldkoosolekul ka uus käsipalliliidu juhatus, kuhu kuuluvad Martin Otsa, Martin Pihlamägi, Tarmo Ulla, Sven Karuse.

"Kõik need inimesed on andnud lubaduse teha käsipalli arengu nimel palju tööd. Tahame üheskoos käsipallielu edasi viia," kommenteeris president.

"Kristina Kallase seotus käsipalliga on olnud pikaajaline ja positiivne. Kristina on harrastanud noorpõlves käsipalli järjekindlalt, hingestatult ja südamega. Ta on hea meeskonnamängija, tegus, konstruktiivne ja sisukas, kellega koostöös saab käsipalli arengule Eestis anda uue hoo. Usume, et oma uute ideede ja värske pilguga, suudab Kristina anda meie ala arengusse suure panuse ja liikumapaneva tõuke," ütles Eesti Käsipalliliidu juhatuse liige Vahur Vetevool.

President ja alaliidu juhatus valiti Eesti Käsipalliliidu üldkoosoleku poolt neljaks aastaks.