Nadal lunastas pääsme kolmandasse ringi 300. võiduga slämmiturniiridel

Järgmisesse ringi viiva tulemusega saavutas peagi 36-aastaseks saav Nadal karjääri 300. võidu slämmiturniiridel. Nii sai temast alles kolmas mees, kes suure slämmi tenniseturniiridel 300 võiduni jõudnud, jäädes selles arvestuses alla vaid Roger Federerile (369 võitu) ja Novak Djokovicile (324).

Kokku on Nadalil ette näidata 21 suure slämmi turniiri võitu, Roland Garrosel on ta võidutsenud 13 korral.

GRAND SLAM WIN #300!



@RafaelNadal has recorded the 300th Grand Slam win of his career, defeating France's Corentin Moutet, 6-3, 6-1, 6-4, in the second round of #RolandGarros



Nadal is now 300-41 in his career at Grand Slams (.880) and 107-3 at Roland Garros (.973)