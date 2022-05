Osaka jääb vigastuse tõttu Rooma turniirilt eemale

Esmaspäeva pärastlõunal teatas endine esireket Naomi Osaka (WTA 38.), et loobub hüppeliigese vigastuse tõttu Roomas toimuvast kõrgeima kategooria WTA tenniseturniirist.

"Kahjuks pean Roomast loobuma, kuna eelmisel nädalal Madridis saadud vigastus ei ole veel paranenud," ütles Osaka avalduses. "See on Achilleuse kõõluse rebend, nii et pean Roland Garrose eel eriti ettevaatlik olema," lisas ta.

Loosi tahtel sai Osaka koha endale hispaanlanna Nuria Parrizas Diaz (WTA 51.), kes läheb vastamisi kaasmaalase Sara Sorribes Tormoga (WTA 37.).

Alaseljavigastuse tõttu jääb turniirist eemale ka taanlanna Clara Tauson (WTA 44.) ning teda asendab ameeriklanna Roomas Madison Brengle (WTA 61.).

Osakaga oli samas tabelipooles ka viienda asetusega Anett Kontaveit. Eestlanna on avaringis vaba ja läheb teises ringis vastamisi tšehhitari Karolina Muchova (WTA 67.) ning kvalifikatsioonist põhiturniirile pääseva tennisisti vahelise kohtumise võitjaga.