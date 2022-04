Voika: sisestasime võistkonnale, et peame "Mulgi ekspressi" tööle saama

Kümneaastase vaheaja järel jõuab käsipalli Balti liiga võit pühapäeval taas Eestisse, kui võitjat asuvad selgitama finaalturniiri võõrustav Viljandi ja Põlva Serviti. Neist Viljandi kindlustas laupäeval pääsu finaali 30:26 võiduga eelmise aasta meistri Klaipeda Dragunase üle.

"Tunne on praegu väga võimas," kinnitas ERR-ile Viljandi mängija Kristo Voika. "Sellist asja saavutada on Viljandis esmakordne. Olen küll korra Balti liiga finaalis mänginud, aga see siin, kodus mängida, on veel palju võimsam."

"Teadsime, et Final Four'i mängud on teise hingamisega. Sisestasime tervele võistkonnale, et see on tavaline mäng, peame oma asja tegema ja "Mulgi ekspressi" tööle saama, aga ikkagi oli närvilisust. Lõpuks saime terve meeskonna tööle ja kõik läks seekord hästi," lisas Voika.

Viljandi finaalivastane Põlva Serviti pidas maha tulise heitluse Leedu klubi Vilniuse Šviesaga. Punkt-punkti heitlus kallutati viimastel minutitel enda kasuks ja Põlva võitis kohtumise vaid ühe väravaga, 27:26. Enne pühapäevast finaali on Põlval eelkõige vaja korda saada stabiilne ründemäng.

"Eks tuleb pingetest lahti saada," rääkis ERR-ile Põlva peatreener Kalmer Musting. "Ega ma ei saa öelda, et pinged oleks täna ülearu suured olnud, aga võib-olla mõnel mehel oli näha, et käsi värises. Tuleb vabalt mängida, miinimumeesmärk on täidetud. Mõlemad meeskonnad tahavad loomulikult võita, Viljandil on kõva koduseinte toetus, aga anname endast parima."