Viljandil on sihikul ka kodune tiitel: ühtne hingamine on toonud tulemuse

Esimese Viljandi pallimängumeeskonnana Balti liiga võidukarika teeninud käsipalliklubis ükski mängumees palka ei teeni. Armastatud alaga tegeletakse entusiasmist ja soovist midagi kogukonda tagasi panustada.

"Armastus mängu vastu, armastus kodulinna vastu," rääkis Kristo Voika ERR-ile oma taganttõukajatest. "Terve Viljandi linn on Lembit Nelkest Marko Koksini mind isiklikult nii palju toetanud, pea 25 aastat oma aega ja energiat minu peale kulutanud: ma arvan, et see on minu kohustus neile siin midagi tagasi teenida. Nemad on seda kõike minu jaoks teinud, ma pean millegagi vastama."

Ka Eesti meistrivõistluste tabelis esikohta hoidvas Viljandi tiimis on hea kooslus noortest ja välismaalt naasnud kogenud mängumeestest.

"Kuigi meil suvel hakkasid otsad kokku tulema, et tulevad vanemad mängijad välismaalt tagasi ja noored on iga-aastaselt teinud suuri samme edasi, siis ega me augustis tõesti ei arvanud, et oleme siin sellises seisus. Nad on nagu üks, vahet pole, kas on 18 või 30. See ühtne hingamine on toonud tulemuse," kinnitas klubi peatreener Marko Koks.

Käsipalli meistriliigas tänavu play-off'e ei peeta, sel nädalal tehakse algust viimase mänguderingiga.

"Meistritiitel on meil järgmisena järjekorras ees," tõdes Balti liiga finaalis hiilgava partii teinud väravavaht Rasmus Ots. "Töötame selle nimel, näeme vaeva, oleme graafikus. Loodetavasti selle tulemuse taustal saame käsipalli juurde veelgi rohkem inimesi ja saame mängu kohalikus regioonis paremini arendada."