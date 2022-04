Finaali kangelaseks kerkinud Ots: tegime selle unistuse nimel aasta läbi tööd

Finaalile omaselt närviliselt alanud finaalkohtumises suutis avapoolajal initsiatiivi haarata marulise kodupubliku ees esmakordselt finaalis mänginud Viljandi. Hästi tabas vaid 18-aastane Hendrik Koks, kogu mängu peale tegi Viljandi väravas seisnud ja finaalturniiri kasulikuimaks mängijaks valitud Rasmus Ots koguni 25 tõrjet. Just avapoolajal kätte võideldud edu suutis Viljandi kogu mängu vältel ka hoida ja kindlustas klubi esimese Balti Liiga võidukarika tulemusega 28:21.

"Olime mõlemad päevad mänguks valmis," kinnitas Viljandi peatreener Marko Koks. "Kogu selle publiku toel õnnestusime mõlemal päeval väga hästi, eriti kaitse poole pealt ja kui kaitses õnnestume, siis õnnestume ka rünnakul. Meil olid omad liidrid, kes meid vedasid. Saime rasketest hetkedest üle ja Rasmus tassis meid täna väga palju."

"Hoidsin mentaliteeti, et vahet pole mis, aga pean sinna ette jääma ja suuresti see toimis," tõdes Ots. "Kiitus nii kaitsele kui iseendale. See oli suur unistus, mille nimel terve aasta läbi tööd tegime. Aasta alguses oli näha, et klapp oli võistkonnas väga hea, vanade ja noorte kooslus toimis ja tundsime ka ise, et meil on võimalik midagi suurt korda saata."

Viimati 2010. aastal Balti liiga võitnud Põlva Servitit kummitab viimasel ajal probleem stabiilse rünnakuga. Ent pühapäeval kummitas neid ka päeva peakangelane Viljandi väravas Rasmus Ots.

"Esimesel poolajal ei saanud üldse palli raamidele hästi pihta, teisel poolajal oli väga suuresti takistuseks Rasmus Ots," jagas Viljandi puurivahile kiidusõnu ka Põlva juhendaja Kalmer Musting.

Eesti meistrivõistlustel tänavu play-off'i ei mängita. Turniiritabelis heitlevad meistritiitli eest just Viljandi ja Põlva.