Käsipalli Balti liiga võit jääb Eestisse, Viljandi kohtub finaalis Põlvaga

Etteaimatavalt alustasid Viljandi ja Dragunas kohtumist agressiivse kaitsega ning üritasid mängu kiireks ajada. Finaalturniiri võõrustajad – aga ka debüdandid – ei lubanud külalisi kordagi juhtima, ehkki alustati väga tasavägiselt ja Dragunas jõudis avapoolajal kolmel korral viigini.

Kui Mikk Varik oli 15. minutil mulgid 8:6 juhtima viinud, jäi Viljandi kahe eemaldamise tõttu peaaegu minutiks platsile neljakesi. Vähemus kannatati hästi ära, kuid 22. minutil oli Ignas Saviciuse värava järel tablool 10:10 viik. Seejärel keeras Rasmus Ots aga oma värava kaheksaks minutiks lukku.

Aktiivse kaitsega sunniti Dragunase pallureid eksima söötudega, saadi kiirrünnakuid ning ühest sellisest viis Ott Varik põhiturniiri võitnud Viljandi juba 14:10 juhtima. Poolajavileks oldi Balti liiga tiitlikaitsja vastu 15:11 ees.

Viljandi hoog jätkus teise pooltunni algulgi, Kristo Voika kasvatas suurepärase läbimurde tulemusena vahe viieväravaliseks. Ott Varik tegi veel 19:14, kuid siis jooksis mulkide rünnakumootor kinni. Vastastel oli heas viskehoos Danilo Glušak ja vasakukäeline ukrainlane vähendas vahe kahele.

Uuesti sai Viljandi nelja väravaga eest ja Voika tabamuse järel juhiti 48. minutil 23:19. Dragunas ei andnud alla ja tõstis veelgi tempot. 53. minutil vähendas Savicius vahe minimaalseks, 26:25, ent uuesti kerkis võtmerolli Ots, tehes postide vahel häid tõrjeid.

Rünnakul võtsid vastutuse noored pallurid, hästi tabasid nii Mihkel Lõpp kui ka Hendrik Koks ning minut enne lõpuvilet tuli Voika viskest 30:25. Viljandi võidunumbrid olid lõpuks 30:26, Koks viskas seitse, Kristjan Koovit viis ja Voika neli väravat. Mängu parimana jäi Glušaki arvele kaheksa tabamust.

"Meil oli täna pikem pink, mis kindlasti määras palju. Aga ka võimas publik oli nii-öelda kaheksandaks mängijaks. Väga rahule jään kaitsega, lubada 26 väravat visata sellises kiiretempolises mängus, on hea tulemus. Ja ka rünnak toimis avaminutitest alates ja suure osa kohtumisest," tegi Viljandi peatreener Marko Koks lühianalüüsi.

Balti liiga võit jääb tänavu Eestisse

Teises poolfinaalis oli Põlva Serviti dramaatilise ja tasavägise heitluse järel üle Vilniuse VHC Šviesast tulemusega 27:26 (12:13).

Valitsevad Eesti ja Leedu meistrid on aastate jooksul korduvalt põnevaid ning tasavägiseid etendusi pakkunud. Võrdselt alustati Viljandiski. Šviesa sai kolmel korral juhtima, aga seitsmendal minutil pääses Henri Sillaste karistusviskest 4:3 ette Serviti.

Põlvalaste kaitse ja kogenud väravavaht Eston Varusk olid nii võimsas hoos, et järgmise tosina minuti jooksul lisandus leedukate kontole vaid üks tabamus. Ülljo Pihus viis 18. minutil Serviti juhtima 8:4. Veel kaks minutit hiljem tuli Tõnis Kase viske järel 10:6.

Siis sigines Eesti meistri ründemängu ohtralt tehnilist praaki ja loogiliste lahendusteni ei jõutud. Šviesa hakkas rünnakul kasutama seitsmendat väljakumängijat ja ehkki korra sai Sillaste tänu sellele saata palli tühja väravasse, jõudis Leedu meister 27. minutil viigini.

Avapoolaja viimastel minutitel sai Šviesa uuesti ettegi ning puhkepausile mindi Šarunas Ugianskise värava järel seisul 13:12. Riietusruumist tulles tekkis joonemängijate viskevõistlus, sest mitu korda tabasid Ugianskis ja Hendrik Varul. Šviesa jätkas seitse v kuus taktikaga ning kord oli üks, siis teine meeskond ühega peal.

Varul viis 42. minutil Serviti 20:18 juhtima, aga leedukad vastasid nelja väravaga ja jälle oli Ugianskis see, kes Šviesale 46. minutil 22:20 edu andis. Viimane veerandtund möödus ülimalt pingeliselt ja ka närviliselt. Kuni 51. minutini olid eestlased tagaajaja osas, siis tuli Sillaste ja Andris Celminši väravate järel Servitile 25:24 eduseis.

Veel suutis Šviesa viigistada, kuid Tõnis Kase täpne karistusvise aitas põlvalased juhtima ning kaks minutit enne lõppu tõrjus Varusk Laurynas Palevičiuse karistusviske. Sillaste suurendas edu, aga Šviesa suutis vahe minimaalseks vähendada ning neil oli võimalusi ka viik jalule seada.

Dramaatilise poolfinaali võitis siiski Serviti tulemusega 27:26. Sillaste viskas võitjate kasuks üheksa väravat, Celminš, Varul ja Carl-Eric Uibo lisasid kolm. Vastaste täpseim oli Ugianskis kaheksa tabamusega. Viimane ja Varusk pärjati Balti liiga poolt mängu parima auhinnaga.

"Vastane mängis targalt ja kasutas 7-6 taktikat. Ootasime seda, aga mitte nii pika aja vältel. Natuke liiga üles-alla on see meie mäng, kohati muutusime hambutuks. Õnneks oli just rünnakul ka positiivset, näiteks Uibo, Anatoli Tšezlovi ja teisel poolajal ka Celminši etteasted. Võinuks kindlamalt võita, aga oleme finaalis ja see on peamine," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.

Balti liiga finaalmängud pühapäeval Viljandis:

13:00 Pronksimäng: Klaipeda HC Dragunas – Vilniuse VHC Šviesa

15:30 Finaal: Viljandi HC – Põlva Serviti