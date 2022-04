Kümme aastat hiljem: kas käsipalli Balti liiga võit tuleb tagasi Eestisse?

Viimati jäi Balti liiga võit Eestisse täpselt kümme aastat tagasi, kui kulla sai HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Paralleele kümne aasta taguse finaalturniiriga saab tõmmata teisigi. Ka toona oli nelja hulgas kaks Eesti klubi, sest Kehra alistas finaalis Serviti 25:22 ning poolfinaalis lülitasid eestlased välja Dragunase ja Šviesa. Lisaks toimus 2012. aasta Final Four Eestimaa pinnal ehk Kehra spordihoones.

Marko Koks: sätiks soosikupinged ülejäänud kolmiku õlgadele

Viljandi HC edenes finaalnelikusse esmakordselt ajaloos, ent tegi seda põhiturniiri võitjana – 24 mängust saadi 21 võitu ja vaid kolm kaotust. Poolfinaalivastane ja mullune Balti liiga tšempion Dragunas alistati võõrsil 27:23 ja märtsi algul kodus 29:22.

"Võidukohustust me ei tunne, põhiturniir on minevik ja laupäeval algab kõik nullist. Meil sellise turniiri kogemus puudub ja teised osalejad on valitsevad Balti liiga või oma riikide meistrid. Seega mina sätiks soosikupinged ülejäänud kolmiku õlgadele, aga see ei tähenda, et meie eesmärk poleks esikoht," tunnistas Viljandi HC peatreener Marko Koks.

Mullu kodukamaral esmakordselt Balti liiga võitnud Dragunas oli tänavu põhiturniiril kohati raskustes, aga edenes siiski ühepunktilise varuga kuue parema hulka ning alistas siis veerandfinaalis kahel korral Kaunase Granitas-Karysi. Samast vastasest oli Dragunas üle ka veebruarikuises Leedu karikafinaalis.

"Vastasele meeldib väga kiire käsipall ja meile ka, nii et ilmselt läheb võidujooksuks. Dragunasel head ja mitmekülgse viskearsenaliga ääremängijad ning tervikuna on nad osavad üks-üks olukordades. Ka ukrainlasest väravavaht on heal tasemel," analüüsis Koks.

Kalmer Musting: kõik võistkonnad seavad eesmärgiks võidu

Põlva Serviti on Balti liiga tippude hulgas nii-öelda vana olija. 2008. ja 2010. aastal võitnuna on lisaks saadud neli hõbedat ja viis pronksi, viimati võideti kolmanda-neljanda koha mäng mullu Klaipedas toimunud finaalturniiril. Tänavu saadi põhiturniiril Viljandi järel teine koht, poolfinaalivastasest Šviesast oldi võõrsil üle 29:23 ja kodus 32:26.

"Saime eilse raske võiduga HC Tallinna üle mõnusalt positiivset meeleolu juurde. Aga juba nädala algul oli trennides näha, et mehed on keskendunud ja tahtmist täis. Eesmärk pole saladus, sest ei tule ju ükski võistkond finaalturniirile kolmandat kohta püüdma, vaid ikka võitu," kinnitas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Šviesa on mullune Leedu meister, Balti liiga põhiturniir lõpetati kahe Eesti meeskonna järel kolmandal astmel. Seitsmest kaotusest neli tulid just Serviti ja Viljandi vastu, lisaks jäädi eurosarjas alla HC Tallinnale. Balti liiga veerandfinaalis oli Šviesa kodus üle Dobele ZRHK Tenaxist 32:27 ja kuigi võõrsil kaotati 35:37, pääseti finaalnelikusse.

"Vastane on tüüpiline Leedu meeskond – individuaalselt tugevad ning neil on oma liidrid Valdas Drabavičiuse ja Tadas Rasakevičiuse näol. Kerget lahingut ma kindlasti ei oota, põhiturniiri kuueväravalised võidud ei tähenda siin midagi. Ehkki tegu on ametlikult neutraalse väljakuga, loodan siiski Põlvast saabuvate fännide toetusele," lisas Musting.

Balti liiga finaalturniir Viljandis:

23.04 kell 15.00 Viljandi HC – Klaipeda HC Dragunas

23.04. kell 17.30 Põlva Serviti – Vilniuse VHC Šviesa

24.04 kell 13.00 pronksimäng

24.04 kell 15.30 finaal