Viljandi peatreener kodusaali eelisest: ilmselgelt on see meile abiks

Finaalturniirile jõudnud Eesti klubid HC Viljandi ja Põlva Serviti olid omavahel vastamisi detsembrikuises Eesti karikafinaalis ja siis oli võidukas Serviti. Viljandi seevastu võitis Balti Liiga põhiturniiri just Serviti ees ja see annab lootust, et kümneaastase pausi järel võiks Balti Liiga võita just Eesti klubi.

Nii Servitil kui Viljandil on poolfinaalis vastas Leedu klubid. "Kui vaadata põhiturniiri, siis seal tipus on kaks Eesti klubi. See, kes seal päris tipus oli, on ka finaalturniiri korraldaja ning seega on neil koduväljakueelis. Usun, et Eesti klubi võit on praegu oluliselt reaalsem kui viimasel viiel aastal," märkis Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting.

Viljandi võitis põhiturniiri, aga klubi ajaloos väga palju suuri võite ei ole. Viljandi peatreener Marko Koks enda klubile favoriidikoormat ei võta. "Avastasin end just täna sellelt mõttelt, et kui meie mängime poolfinaalis Klaipedaga, kes on valitsev Balti liiga meister, ja teises poolfinaalis on vastamisi valitsev Eesti ja Leedu meister, siis tundub, et meie oleme sellest nelikust pigem mustad hobused. Seetõttu ei tohiks meil mingisuguseid tohutuid pingeid olla."

Balti Liiga finaalturniir peetakse Viljandis, kus kohalikul klubil on hea võimalus teha midagi suurt. Marko Koksi sõnul kodusaal lisakoormat meeskonnale ei pane. "Ilmselgelt on see meile abiks. Ma ei usu, et see lisapinget paneb, vaid pigem vastupidi. Mida rohkem rahvast saalis on, seda enesekindlamad oleme."