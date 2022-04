Paltser Rovanperä edust: teda on tulevaseks maailmameistriks koolitatud

Arvan, et me kõik otsime Ott Tänaku punktidele tulemise märke. Kas võime avapäeva lõpuks öelda, et nüüd hakkab tulema?

Kui tänaseid tulemusi vaadata, siis võib öelda küll, et hakkab tulema. Kaheksast katsest neljal jõudis ta esikolmikusse ja arvestades neid olusid, milles ta sõitis, mis olid väga mudased ja märjad, tuli ta sellest siiski kolmanda kohaga välja.

Igal aastal räägitakse, et alles siis, kui Monte Carlos ja põhjamaades peetavad etapid on ära olnud, läheb rallihooajaks. Kas see vastab tõele?

Ma ütleksin isegi nii, et alates homsest (laupäevast - toim). Homsest alates on kõikidel sõitjatel võrdsemad tingimused, kuna ilmateade lubab oluliselt kuivemat ilma kui täna. Elame ja näeme.

Kalle Rovanperä on 21-aastane ja sõidab pea eksimatult. Kuidas ta nii hea on?

Teda on sünnist saadik niiöelda koolitatud tulevaseks maailmameistriks, milleks ta lähiaastatel kui juba mitte sel aastal saab. Täna võitis ta kaheksast katsest kuus ja ta kasutas ideaalselt oma esimest stardipositsiooni ära.

Sama võib öelda ka meie noore Robert Virvese kohta, ka tema on Horvaatias tegusid tegemas. Hetkel on ta juunioride arvestuses ralli liider.

Kas autoralli vajab pärast Sebastian Ogier' lahkumist ka sellist uut superstaari? Kas Rovanperä võiks seda kohta täita?

Kindlasti oodatakse nii Rovanperält kui ka teiselt noorelt sõitjalt, Oliver Solbergilt, nende kingade täitmist, aga ei Ogier ega Loeb pole veel alla andnud. Mõlemad mehed on Portugalis stardis ja veel natukene kiusavad neid noori.

Mida oskame sel hooajal öelda Hyundai kohta?

Seda on veel tegelikult keeruline järeldada. Nagu sa ütlesid, siis Monte Carlos olid keerulised tingimused ja Rootsis sõideti lumel, mida sel aastal rohkem ei ole. Tänane võistluspäev oli samuti ülilibe ja mudane. Alates Portugalist algavad kruusarallid, seega alles seal saab mingisuguseid järeldusi teha.

Rovanperä edu on üle minuti, samas pole Neuville temast väga kaugel. Tänaku edu neljanda koha ees on kümme sekundit. Millist tulemust võiks Tänak homme püüdma minna?

Homme saab Tänaku eesmärk olema hoida neljandal kohal olevat Breeni enda selja taga. Meeskonnakaaslasega võisteldes oleks rumal välja sõita. Kui on vaja positsiooni hoida, saab Tänak sellega kindlasti hakkama. Eriti praegust praegust punktiseisu arvestades on iga punkt väga tähtis.

Aitäh, Rauno Paltser! Jälgime rallit huviga.