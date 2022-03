Esimest suurt finaalipääset jahtiv norralane võttis Zverevilt revanši

"Tunne on hea ja see võit tähendab mulle palju. See on minu esimeseks Mastersi poolfinaaliks kõval väljakul ja mul on hea meel, et sain sellega Miamis hakkama," rääkis Ruud pärast oma karjääri esimest võitu Zverevi üle.

Norra tennisetähe auhinnakappi kuulub seitse tiitlit, aga need kõik on tulnud ATP 250 kategooria finaalidest. Seni pole ta finaali jõudnud ka ühelgi ATP 500 turniiril, Masters-sarjas jõudis ta mullu kahel korral nelja parema sekka ja jäi nii Monte Carlos kui Madridis alla just Saksamaa esireketile.

Nüüd on Ruudil hea võimalus ajalugu teha, sest tund ja 39 minutit kestnud mängu võitnud norralane kohtub Miami turniiri poolfinaalis argentiinlase Francisco Cerundologa (ATP 103.), kes pole varem Masters 1000 kategooria turniiridel põhitabelisse jõudnudki ning ei olnud enne seda nädalat ATP karussellis võitnud kõva kattega väljakutel ühtegi mängu.

Teises tabelipooles kohtuvad veerandfinaalides Daniil Medvedev - Hubert Hurkacz ja Carlos Alcaraz - Miomir Kecmanovic.