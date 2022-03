USA lahtiste võitja naaseb pikalt vigastuspausilt

2020. aastal USA lahtised võitnud Dominic Thiem (ATP 50.) teatas ühismeedias, et naaseb pärast kümnekuulist võistluspausi taas väljakule.

"Mängin eeloleval nädalal Hispaanias Marbella turniiril. Ma tahan pärast kõiki neid kuid võistlustulle naasta ja usun, et nüüd on selleks õige aeg," kirjutas Thiem ühismeedias.

"See on minu jaoks olnud väga raske periood. Olen väga kaua oodanud väljakule astumist ja võistlemist, kuid nagu teate, oli mul palju tagasilööke. Tean, et tippvormi saavutamine võtab aega, kuid olen selle nimel valmis kõvasti tööd tegema," lisas Thiem.

Randmevigastusega kimpus olnud Thiem mängis viimati möödunud aasta juunis, kui Mallorca turniiri teises ringis andis ta 5:2 seisul loobumisvõidu prantslasele Adrian Mannarinole (ATP 61.).

Mallorca turniiril naaseb väljakule ka kolm suure slämmi üksikmänguturniiri võitnud Stanislas Wawrinka (ATP 232.), kes jalavigastuse tõttu mängis viimati mullu märtsis Katari lahtistel.