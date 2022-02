Tänak: masendav ja pettumust valmistav nädalalõpp

"Meie jaoks ei ole sellelt rallilt tegelikult palju positiivset kaasa võtta. Üldiselt oli masendav ja pettumust valmistav nädalalõpp," lausus Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Plusspoolele võib kanda, et näitasime konkurentsivõimelist kiirust. Miinuspool on aga see, et me ei suutnud teenida kuigi palju punkte. Õnneks saime mõned punktid punktikatselt, aga seda on vähe võrreldes sellega, mis oleksime pidanud teenima."

Tänak lisas, et omalt poolt ei saanud nad tulemust siiski palju mõjutada. "Meeskond teeb kõvasti tööd ja Thierry pjedestaalikoht pakkus pisut tulemust. Ma olen varem öelnud, et autos on potentsiaali, lihtsalt on vaja teha tööd, et jõuda sinna, kuhu tahame."

Kahe etapi järel on Tänakul vaid Rootsi ralli punktikatselt teenitud viis silma. MM-sarja juhtival Kalle Rovanperäl (Toyota) on koos juba 46 punkti.