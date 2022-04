Tänak Horvaatia ralli eel: positiivne oleks algatuseks ralli lõpetada

Ott Tänak (Hyundai) sõnas Horvaatia ralli eel Betsafe 'i blogis, et kuigi paus andis võimaluse auto arendusega edasi minna, siis aasta jooksul on vaja veel palju teha. Horvaatiat iseloomustab ta kui väga erilist asfaldirallit, kus tehti möödunud aastal omajagu valesid rehvivalikuid ja puudu jäi ka enesekindlusest. Selle võrra ollakse tänavu aga paremini valmis, kuid peamine ootus on rallipaaril võistlus lõpuni sõita.

Kui eelmise aastal elasid pealtvaatajad koroonapiirangutele vaatamata võistlusele tuliselt kaasa, siis Tänak kommenteeris, et ükski võistlus pole ilma fännideta päris see – olgu teed sirged või kõverad.

Milline nägi välja sinu programm Rootsi ja Horvaatia rallide vahelisel päris pikal, peaaegu kahe kuu pikkusel pausil? Kui palju oled selle aja jooksul saanud teha tööd auto testimiseks-arendamiseks?

Kaks nädalat tagasi sõitsime ühe testipäeva Horvaatias ja vahepeal oleme teinud ka ühe arenduspäeva.

Kui suurt tööd on vahepealsete kuudega ära tehtud auto arendamise juures? Enne eelmist etappi sõnasid, et esimene prioriteet on olnud auto vastupidavamaks muutmine – kas selles osas on tehtud edusamme?

Seda näeme järgmistel rallidel. Loomulikult andis vahepealne paus võimaluse asjadega edasi minna, aga teha on veel palju ja aasta jooksul oleks vaja veel palju areneda.

Üks asfaldietapp tänavu juba kavas oli – Monte Carlo etappi ei saa aga talviste olude tõttu päris klassikaliseks asfaldiralliks nimetada. Kui palju võime selle etapi tulemustest ja jõujoontest Horvaatia asfaldiralli eel ennustusi tehes välja lugeda? Või on vahepeal möödunud nii palju aega ja rallid niivõrd erinevad, et selliseid järeldusi teha ei saa?

Monte Carlo oli sel aastal väga kuiv ja olud olid paremad kui nüüd Horvaatias oodata võime. Üldiselt andis selleaastane Monte Carlo väga hea ülevaate teiste meeskondade vormist asfaldil, kuid meil oli jõuludest veel rasvakõht ees. Loomulikult õppisime palju, aga konkurente ei saa alahinnata, seega Horvaatia näitab, kes ja kuidas vahepeal edasi arenenud on.

Eelmise aasta Horvaatia ralli oli ülejäänud hooaega arvestades sinu jaoks isegi võrdlemisi edukas – vähemalt näiliselt väga suuri tehnilisi probleeme ei olnud ning said lõpuks neljanda koha. Millised peamised märksõnad ja teadmised sa eelmise aasta etapilt tänavuseks kaasa võtad?

Väga eriline asfaldiralli. Pinnase lugemine oli meie jaoks keeruline, sai tehtud omajagu valesid rehvivalikuid ja üleüldiselt oli enesekindlusest puudu, aga nüüd teame, mida oodata ja see annab võimaluse paremini eesootavaks valmistuda.

Tundub, et Rootsi ralli osutus Hyundai jaoks pärast pettumust valmistavat Monte Carlot üllatavalt edukaks. Kui kõrgele seekord Horvaatia ralli eel oma ootused asetada julged?

Positiivne oleks algatuseks ralli lõpetada.

Eelmise aasta Horvaatia etapil paistsid silma pealtvaatajad, kes hoolimata koroonapiirangutest katsetele väga tulihingeliselt kaasa elasid. Sõitja mätta otsast vaadatuna – kui suurt rolli mängib kirglik publik hea rallielamuse juures? Kui antaks valida, siis kas pigem sõidaksid suurepäraste teedega, aga publikuta rallil või sellisel rallil, kus teed on väga igavad, aga kirglikke fänne on iga nurga peal väga palju?

Olgu need teed sirged või kõverad, aga võistlus ilma fännideta pole ikka päris see…

Hiljuti teatas Hyundai, et vahetub kontserni motospordiharu president – kui varem oli selleks Scott Noh, siis uus juht on Sean Kim. Kas ja kui palju sellise ametikoha inimene sinuga kokku puutub või sinu igapäevatööd mõjutab?

Kokku ikka puutume, Scott oli igal rallil olemas. Tema pigem võistluste ajal hoidis silma peal üldisel atmosfääril meeskonnas ja muudes olukordades on lüli tehase ja spordiosakonna vahel.

Kuuldavasti sai Kalle Rovanperä Horvaatia ralli eel ühe lisatestipäeva, kuna ta sai seal testida Pirelli rehve. Kui suur lisaeelis selline päev sõitja jaoks teiste ees on?

Sellisel päeval sõidetakse enamasti ainult kilomeetreid erinevate rehvidega ja üritatakse leida suundi arenguks. Praeguses olukorras, kui testipäevad on piiratud, tulevad ekstrakilomeetrid ikka kasuks.

Pirelli rehvitestipäevi saavad kasutada kõik sõitjad. Kas sina juba tead, millise ralli eel või millal sina Pirelli testipäeval osaleda saad?

Ei ole teada, see on Pirelli otsus.

Nüüd, kus uued regulatsioonid on mõned kuud kehtinud ja uute autodega on omajagu sõidetud – kas oled uue põlvkonna Rally1 autodega sõitmisega harjunud? Kui kerge või raske ümber harjuda oli ning millise nüansiga läheb/läks kõige kauem?

Senise perioodiga oleme ikka asjalikumaks saanud. On asju, millega tuli alguses arvestada, aga nüüd vaikselt keha võtab omaks. Auto kaal, mehaaniline käiguvahetus, viis käiku, hübriid jne. Aga palju asju saavad ka insenerid edasi arendada, mida ajas on õpitud, seega varsti peaksid autod olema uuesti vähe mängulisemad.