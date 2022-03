Tänaku hinnangul peab FIA hübriidsüsteemi reegleid muutma

Katkestamise tõttu ei saanud Tänak ja Järveoja reedesel võistluspäeval kahte viimast kiiruskatset kaasa teha ning langesid Rootsi rallil konkurentsist. Eestlased olid küll rajal nii laupäeval kui ka pühapäeval, võites punktikatse, ent katsevõidust teenitud viis punkti katkestamise valu ei leevendanud.

"Ma loodan, et FIA reageerib sellele juhtumile ja sellest areneb välja mingisugune arutelu. See juhtum pole midagi sellist, mida meie sport vajab. Kogu juhtum oli väga kummaline ja ilmselgelt ei jätnud see meie alast väga professionaalset muljet," rääkis Tänak ralliportaalile DirtFish.

Tänak ei osanud konkreetseid reeglite muudatusi välja tuua, kuid rõhutas, et peamine eesmärk peaks olema sõitmine. "See polnud ralli. Kui keegi tuleb ja ütleb, et pead võistluse katkestama ja jätkama superralli süsteemis, siis see on absurdne. Loodetavasti tekib mingisugune arutelu."

Hyundai rallitiimi pealik Juliet Moncet toetas Tänaku arvamust. "Ott oli ilmselget häiritud, ka terve meie meeskond oli sellest häiritud. Kahju, et nii läks, kuna ilmselgelt ta sõitis väga hästi ja võitles rallivõidu eest. Tema autol läks punane tuli põlema ja vastavalt ohutusreeglitele pidi ta katkestama."

"See on miski, mida me kindlasti arutame FIA-ga ja ka teiste võistkondadega, sest soovime selliseid olukordi tulevikus vältida," lisas Moncet.

Lisaks punktikatsele võitis Tänak Rootsi rallil kolm kiiruskatset. Ralli üldvõidu teenis soomlane Kalle Rovanperä, kes edestas Tänaku tiimikaaslast Thierry Neuville'i ja kaasmaalast Esapekka Lappit.