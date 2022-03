Adamo: Hyundai on kolme võistkonna seast kolmas

Eelmise aasta lõpus Hyundai autorallivõistkonna juhi positsioonilt lahkunud Andrea Adamo usub, et selle hooaja parim auto on M-Spordil.

Adamo hinnangul on Hyundai hetkel kõige kehvemas seisus. "Ma olen sellest ka varem rääkinud, et Hyundai sai auto arendamiseks rohelise tule palju hiljem kui teised tootjad. Autosport pole selline spordiala, kus on üleöö võimalik midagi leiutada, eriti nii keeruliste projektide puhul nagu praegune ralliauto," rääkis Adamo ralliportaalile DirtFish.

Hooaja avaetapil Monte Carlos lõpetas Hyundai sõitjatest ainsana võistluse Thierry Neuville. Ott Tänak ja Oliver Solberg pidid erinevate probleemide tõttu katkestama.

"Monte Carlo oli nii halb, et ma ei suutnud seda uskuda. Ausalt öeldes tundsin oma endistele kolleegidele siiralt kaasa, sest pole võimalik, et korraga saab nii palju asju valesti minna. Probleem seisnes selles, et neil oli lühikese aja jooksul vaja teha väga palju tööd ja pidevalt oli neil vaja midagi muuta," märkis Adamo.

Rootsi ralli tulemused olid itaallasele üllatavad. Thierry Neuville lõpetas üldarvestuses teisena ning Ott Tänak oli enne katkestamist teisel kohal. Lohutusena suutis Tänak võita punktikatse, millega ta teenis oma selle hooaja esimesed punktid.

"Rootsis tegid Hyundai sõitjad väga head esitused. Thierryil oli väga hea ralli ja ka Ott sõitis kuni katkestamiseni väga hästi. Pärast katkestamist polnud Ottil motivatsiooni riskida ja see oleks olnud rumal otsus riskida, sest sel hetkel oli kõige olulisem võtta punktikatselt punkte," ütles Adamo.

Kellel on Adamo arvates kõige parem auto? "Ma loodan, et mind ei mõisteta valesti, aga parim auto on Fordil [M-Sport Ford - toim]. Seniste tulemuste põhjal on näha, et neil on parim auto. Hyundai on praegu kolme võistkonna seast kolmas. Pole vahet, milline eelarve on või mida keegi arvab, kui auto tootmist alustatakse teistest hiljem, siis paratamatult oled teistest maas ja pead järele jõudma," arvas Adamo.