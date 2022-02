MM-sarja hübriidmootorite tootja vabandas Ott Tänaku ees

Ott Tänaku auto hübriidtehnoloogia punane ohutuli süttis vahetult enne kuuendale katsele minekut ja vastavalt ohutusreeglitele ei lubatud Tänakut starti. Laupäeval sai Tänak Rootsi rallit jätkata, kuid ligikaudu 20 minutiline kaotus tähendas, et kõrgesse mängu ta enam sekkuda ei saanud.

Oliver Blambergeri sõnul pole veel teada, mis Tänaku auto hübriidtehnoloogia rikke põhjustas. "Peame ootama, millised on esialgsed tulemused. Uurime rikke põhjust koos Rahvusvahelise autoliiduga (FIA) ja teeme selle nimel kõvasti tööd," ütles Blamberger ralliportaalile DirtFish.

"Ma saan ainult vabandada. Ilmselgelt on äärmiselt kahetsusväärne, et see rike põhjustas sõitjale probleeme. Paraku selline on mootorsport, ma ei saa seda muuta. Saan ainult vabandada ja loota, et ta suudab ülejäänud ralli jooksul võimalikult palju aega tagasi võita," rääkis Blamberger.

"Probleemi tuvastamine võtab paar päeva aega. Peame tehnoloogia lahti võtma ja uurima, mis võis rikke põhjustada. See on kõik, mida ma hetkel saan öelda," lisas Blamberger.

Laupäeva hommikul andis Tänak WRC Live'ile lühikese intervjuu. "See, mis eile juhtus, oli kindlasti šokk. See peaks nutma ajama, aga tegelikult ajas naerma. Autol oli neli ratast olemas, kõik toimis, aga tuli kolmas osapool ja ütles, et pean võistluse katkestama."

"Meil on veel kaks päeva sõita. Kasutame neid päevi, et autot paremini tundma õppida, kogume kilomeetreid ja teeme tööd. Meil pole siin enam midagi saavutada," tunnistas Tänak.