Olümpiablogi: kõige imelikum intervjuu Pekingis

Eks selliseid hetki tuleb ikka ette, et ajakirjanike küsimused panevad sportlase(d) kulme kergitama. Aga meil juhtus nüüd Kelly Sildaru pressikonverentsil niimoodi, et iga küsimusega tekkis üha suurem hämming nii Eesti ajakirjanikel, Kellyl endal kui ka Eesti koondise pressiatašeel Merili Luugil, kirjutab Maarja Värv olümpiablogis.

Eesti koondise suurlootus Kelly Sildaru kohtus kodumaa ajakirjanikega Pekingi olümpiaküla pressikeskuses. Kuna pressikonverentsi aeg oli meediasüsteemis üleval, võisid sinna muidugi tulla ka teised ajakirjanikud peale eestlaste. Ja üks hiinlanna otsustaski võimalusest kinni haarata.

Pärast Postimehe kolleegi küsimusi astus mikrofoni ette Hiina kommunistliku partei häälekandja People's Daily (Renmin Ribao) esindaja, kes oli ette valmistanud hulga küsimusi, millele ta järgneva kümne (!) minuti jooksul Sildarult vastuseid soovis.

Tegelikult alustas hiinlanna enda küsimustega juba eelmisel pressikonverentsil, kus osalesid iluuisutaja Aleksandr Selevko ja tema treener Irina Kononova, kuid kuna Selevko vastas peamiselt, et ei oska küsimusele vastata, proovis ta õnne ka Sildaruga. Vahepeal osutusid küsimused tugeva aktsendi tõttu pisut arusaamatuks kõikidele saalisviibijatele ja nii pidid ajakirjanikud aeg-ajalt aitama hiinlanna küsimusi dešifreerida ning Luuk koos Sildaruga nuputama, mida vastata.

Kuna ma nimetasin seda pealkirjas kõige imelikumaks intervjuuks, toon siinkohal kogu vestluse välja ja siis saab igaüks ise otsustada, kas mu hinnang pidas paika :)

Hiinlanna: Kas saaksite palun kommenteerida sportlaste keskuse kontseptsiooni, olümpiaküla asutusi ja teenuseid? Kuidas hindate Pekingi olümpiamängude ettevalmistusi infrastruktuuri ja pandeemiaga toimetuleku osas?

Sildaru: Kuna olin eilse pärastlõunani karantiinis, pole mul eriti olnud aega ringi vaadata, aga mulle täitsa meeldib, et küla on üsna väike – kui tahad näiteks sööma minna, pole see väga kaugel.

Hiinlanna: Kas naudite olümpiakülas traditsioonilise Hiina kultuuri atmosfääri? Tegelikult on praegu Hiina uusaasta, see on meie jaoks väga tähtis päev, umbes nagu teie riigis jõulud.

Sildaru: Mulle meeldib siin kõik, väga tore on olnud. Aga ega ma ilmselt siin olümpiakülas elades tõelist Hiina kultuuri kogeda ei saa. Palju toredam oleks lihtsalt linna avastama minna.

Hiinlanna: Nagu me kõik teame, jagatakse nendel olümpiamängudel rohkem kuldmedaleid kui kunagi varem. Mõned inimesed on isegi öelnud, et Pekingi olümpia on sel raskel pandeemiaperioodil sportlastele rõõmu tagasi toonud. Kuidas hindaksite Hiina valitsuse pingutusi sellisel keerulisel ajal nii suured võistlused korraldada?

Sildaru: Muidugi on kõikidel rasked ajad olnud. Mitmed mu võistlused on koroona tõttu ära jäänud. Eks see on tore, et saame siin olla ja olümpiamängudel võistelda.

Hiinlanna: Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Bach kiitis Hiina pingutusi ja sihikindlust. Mis on teie arvates enim kiiduväärset selle juures, et Hiina olümpiamänge korraldab?

Sildaru: See on väga tore, et olümpia toimub ja küla on väga äge. On näha, et hiinlased on mängude korraldamisesse palju panustanud. Minu kogemus on siiani väga hea olnud.

Hiinlanna: Mida arvate olümpiamängude motost, et peaksime ühtsemad olema ja mida arvate olümpiamängude hüüdlausest "Koos tuleviku nimel"? Mida arvate olümpiamängude tulevikust?

Sildaru: See on väga raske küsimus. Ma ei teagi, mida öelda. Loodan, et olümpiamängud muudkui arenevad ja ka tulevased sportlased saavad olümpial võistelda ja seda kogeda.

Hiinlanna: Nendel olümpiamängudel osalevad ka mõned Aafrika sportlased. Intervjueerisin Rahvusvahelise Olümpiakomitee liikmeid, kes ütlesid, et neil on hea meel aafriklasi siin näha. Mis te arvate, kas taliolümpia on hea võimalus reklaamida talisporti Aafrika ja Aasia riikide seas? Mis te arvate, millisele kohale asetub Pekingi taliolümpia olümpiamängude ajaloos?

Sildaru: See on väga haruldane, me pole väga harjunud aafriklasi taliolümpial nägema, on väga tore neid siin näha ja tore, et nad saavad treenida, nad said siia reisida ja neil on huvi talispordi vastu.

Hiinlanna: Homme õhtul on avatseremoonia, kus Hiina president Xi Jinping peab kõne. Milliseid märksõnu te tema kõnest ootate? Me kõik teame, et 2008. aasta Pekingi olümpia õnnestus suurepäraselt, seega mida te loodate homsel avatseremoonial näha?

Luuk: Vastan Kelly eest – ta on üks meie lipukandjaist ja ilmselt on see tema jaoks õhtu tipphetk.

Sildaru: Jah, just nii!

Hiinlanna: Vau… aga mis on teie vastus minu küsimusele? Mida te loodate avatseremoonial kuulda? Me kõik ootame põnevusega, et saaksime informatsiooni selle kohta, kuidas on mõningaid küsimusi erinevates riikides lahendatud.

Sildaru: Olen rohkem elevil selle üle et saan Eesti lippu kanda, mitte nii väga selle kõne pärast. Minu jaoks on kindlasti tipphetk see, et kannan Eesti lippu.

* * *

Isiklikult annaksin Sildarule kannatlikkuse eest eripreemia. Esimene treening on Kelly Sildarul Pekingi Big Airi mäel juba reede hommikul!