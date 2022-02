EOK esindaja selgitab, miks valiti lipukandjateks Sildaru ja Himma

Eesti Olümpiakomitee (EOK) kommunikatsioonijuhi Merili Luugi sõnul lähtuti lipukandjate valimisel logistilistest piirangutest, aga ka sportlaste isiklikest soovidest.

"Alustame sellest, et olümpiamängud toimuvad kolmes erinevas võistluspaigas: Pekingis, Zhangjiakous ja Yanqingis. Me vaatasime, et kellel on kõige lihtsam jõuda linnupessa ehk Pekingi olümpiastaadionile, et ajakadu oleks sportlastel minimaalne," rääkis Luuk.

"Uurisime ka sportlaste seast, kes tahaksid tseremooniale kindlasti minna ja kes sooviksid lippu kanda. Oli ka neid, kellele tegime pakkumise, aga nad ise loobusid, sest nad ei soovinud. Samuti oli ka neid, kes on juba varasemalt olümpiamängudel käinud ning seetõttu valisimegi kaks debütanti, kes on ka sotsiaalmeedias väga aktiivsed - Kelly Sildaru ja Martin Himma," lisas Luuk.

"Avatseremoonial osalemine on ikkagi pingutus, sest kuigi näiteks Kelly Sildaru olümpiakorter on linnupesale väga lähedal, võtab sealt staadionile minek üle poole tunni. Zhangjiakou on Pekingist 200 kilomeetri kaugusel ja rongiga sõidab sealt olümpiastaadionile umbes kolm tundi. Tuleb ka arvestada, et tseremoonial on külm, seega tuleb väga soojalt riidesse panna," ütles Luuk.

Kui suur on Eesti delegatsioon avatseremoonial? "Ma julgeks praegu öelda, et meil tuleb tseremooniale umbes 10 sportlast, kokku on meil koondises 26 sportlast. Teame, et ka kuus taustajõudu tulevad tseremooniale. Tokyos oli meil avatseremoonial umbes 15 inimest ja ilmselt jääb see arv ka seekord sinna kanti," märkis Luuk.