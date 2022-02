Sildaru olümpia algas ärevalt, esimene koroonaproov osutus kehtetuks

"Esimene info jõudiski minuni samal päeval, kui jõudsime kohale. Paar tundi hiljem. Kõigepealt tuli minu proovi vastus ja see oli ebatäpne," lausus Sildaru neljapäeval pressikonverentsil Pekingis.

Õnneks järgmised proovid tõid häid uudiseid. "Aga õhtul tehti ka teine proov, vastuse sain samal õhtul – oli negatiivne. Järgmise päeva hommikul tuldi ka testima – selle tulemuse sain eile lõunast, neljast-viiest. Nii kaua pidin oma toas istuma ja välja ei saanud."

Kuna Sildaru kuulis, et lisaks talle on ka teistel olnud sarnaseid juhtumeid, siis ta ülearu ei muretsenud. "Tundus, et see on nende endi [korraldajate] probleem ja asi ei olnud minus. Vahetult enne testi andmist pesin hambaid – mõtlesin, et see kuidagi mõjutas tulemust."

Olümpiamängude avatseremoonial on Sildaru üks kahest Eesti lipukandjast. Kuna kantakse maske ja sama päeva hommikul antakse taas koroonaproov, siis suusataja seda ka ülearu ei karda.

"Muidugi on väga kurb, et nii palju sportlasi on positiivseid proove andnud. Samas arvan, et ei ole otseselt vahet. Ma ei saa end täiesti isoleerida. Inimesed puutuvad nii või naa kokku."

Esimese võistluse teeb Sildaru esmaspäeval, 7. veebruaril, kui osaleb Big Airi kvalifikatsioonis. Lõppvõistlus peetakse päev hiljem.