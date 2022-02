Sildaru treener kvalifikatsiooni edasilükkamisest: natuke oleme pettunud

"Tuul on kõige hullem. Lumi isegi pole hull," selgitas Sildaru treener Mihkel Ustav rajal valitsenud olusid. "Praegu tundub, et on isegi paremaks läinud, võinuks võistelda, aga nad otsustasid ära jätta."

Kvalifikatsioon pidi algama Eesti aja järgi varahommikul kell 4, kuid umbes veerand tundi enne planeeritud algust teatati, et ilma tõttu lükatakse kvalifikatsiooni kaks tundi edasi. Kuna aga ilmaolud eriti ei paranenud, anti kella poole viie paiku teada, et pühapäeval võistlust ei peeta. "Alguses, kui ütlesid, et lükkame edasi, küsiti tagasisidet. Tundus, et oli küsimus, kas proovime täna või lükkame kohe edasi. Aga siis ikka öeldi, et proovime täna veel. Ja ikka lükati lõpuks cancel peale," rääkis Ustav.

Olümpia pargisõidurajale on küll tuuletõkkeks ehitatud lumest Hiina müür, kuid Ustavi sõnul puhus sel korral tuul hoopis teiselt poolt. "See on huvitav, jah, et täna teistpidi puhub. Raja peal otseselt ei tundnud seda, pigem see, et konstantselt puhus," sõnas ta. "Praegu on külje pealt tuul, mis on parem, sest teed oma trikki ja tunned, kuidas tassib sind õhus natuke külje peale."

Ustavi sõnul oli Sildaru enda trumpalaks hästi valmis. "Natuke oleme pettunud, et täna [võistelda] ei saanud. Kõigil oleks muidugi raske olnud," nentis Ustav. "Kõige rohkem oleme tegelikult pettunud selles, et kui saaksime finaali, siis finaalipäeval oleks rennisõidu trenn samal ajal kui finaal, mis sööks ühe treeningu ära kolmest. Kuna nüüd lükati päev edasi veel, siis tehniliselt sööb ka teise rennisõidu treeningu ära, kui meil hästi läheb. See on minu suurim mure."

Uue kava järgi peetakse kvalifikatsioon esmaspäeval Eesti aja järgi kell 4 varahommikul ja lõppvõistlus teisipäeval Eesti aja järgi algusega kell 3.30.

Rennisõidu kvalifikatsioon peaks praeguse kava järgi olema Sildaru sünnipäeval ehk 17. veebruaril ning finaal 18. veebruaril.

