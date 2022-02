ERR Pekingis: muserdavad koroonajuhtumid, aga ka absurdne transpordisüsteem

Pekingi taliolümpiamängude avamiseni on jäänud veel kaks päeva, ent Eesti delegatsiooni on juba rabanud kolm koroonajuhtumit. Muljeid Pekingist vahendas ETV saatele "Ringvaade" ERR-i spordiportaali juht Maarja Värv.

Kui esmalt andis Pekingisse jõudes positiivse koroonaproovi Eesti suusakoondise hooldemees Riho Roosipõld, järgnesid sellele ka kahe sportlase, Susan Külma ja Kristjan Ilvese nakatumised. Kõik kolm peavad nüüd viibima isolatsioonihotellis ja sealt pääsemiseks ootama kahte järjestikust negatiivset proovi. Värvi sõnul on Eesti koondislased olukorra tõttu mõistagi löödud.

Ajakirjanike endi jaoks on korralikuks katsumuseks ka olümpialogistika. "Turvakontroll on siin väga tugev. Kuna olümpia toimub suletud mullis, siis näiteks ametlikud meediahotellid on kõik ülejäänud inimestele suletud. Meie hotellil on tara ümber pandud, värav käib metalltalade ja tabalukkudega kinni ning ainult ametlik transport pääseb siia sisse," kirjeldas Värv Pekingis ajakirjanikele valitsevaid tingimusi.

"Meil oli täna pikk seiklus transpordiga; kuidas üldse saada Eesti sportlastega kohtuma. Natuke muserdas küll, ei oodanud, et see kõik nii keeruline on. Meil kulus enda hotellist Zhangjiakousse jõudmiseks kuus tundi, kui näiteks Kelly Sildaru võistlused algavad kell 9.30, siis peame midagi välja mõtlema," naeris Värv.

"Teistel, mägedes ööbivatel eestlastel on vastupidi: neil on probleem, kuidas nad siia Pekingisse näiteks Sildaru Big Airi võistlusele saavad," rääkis Värv. "Neid kahte võistluspaika ühendab kiirrong, mis sõidab ainult 50 minutit, aga rongipeatustest võistluspaikadesse saamiseks tuleb kasutada võistluste bussisüsteemi ja see oli täna see, mis meid alt vedas. 11-minutilise teekonna läbisime kahe tunniga."