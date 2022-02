Sildaru avavõistluse eel: siinne Big Airi ehitis tundub tavalisest kindlam

Eesti suurim medalilootus pidi aga Hiinasse jõudes elama üle ärevaid hetki, sest tema esialgne koroonaproov ei näidanud ei positiivset ega negatiivset tulemust.

"Pärast seda, kui see ebatäpne pool tuli, pidin üle 24 tunni veel toas istuma. Samal õhtul pärast seda tulemust tuldi uuesti testi tegema, see tulemus tuli vist õhtul ja siis järgmisel hommikul kell üheksa tuldi uut testi tegema. Umbes nelja paiku tuli selle hommikuse proovi vastus, nii et põhimõtteliselt terve teise päeva pidin ka veel toas istuma," kirjeldas eestlanna oma olümpia algust.

"Eks tore on ikka siin olla. Ma olen üritanud nii palju kui võimalik ringi vaadata, käia... ega siin nüüd väga palju teha otseselt ei ole, kuna me ei saa ka külast välja, et minna linna vaatama või Pekingit avastama, siis ongi: nii palju, kui meile siin tegevusi on, nii palju saab käia ja näha," iseloomustas Sildaru elu olümpiakülas.

Sildarul õnnestus neljapäeval oma esimest võistlustrassi ehk Big Airi rada vaatamas käia, kuigi proovida seda veel ei õnnestunud. Big Airi kvalifikatsioon toimub esmaspäeval, 7. veebruaril, lõppvõistlus peetakse päev hiljem.

"Kindlasti see ei ole päris seesama, kui hüpe või Big Air mäe peal, aga ma arvan, et see on kindlasti parem kui tavalised linna Big Air'id. Eriti just selle tõttu, et tavaliselt need on ehitatud tellingutele, sissesõit on hästi kitsas ja kuidagi see torn tundub natukene ebakindel, suurema tuulega isegi natukene kõigub. Siin ongi konkreetne ehitis selle jaoks tehtud, sissesõit on laiem ja tundub, et see kõik on kindlam ja mugavam," rääkis Sildaru.