ERR Pekingis: Tokyo koroonaolümpia oli selle kõrval pidu

"Oleme omavahel rääkinud, et Tokyo oli Pekingi kõrval ikka pidu, siin on pigem natuke vangilaagri meeleolu tunda," rääkis ERR-i spordiportaali juht Maarja Värv pühapäeval Vikerhommikule.

"Oleme siin suletud mullis ehk igal pool liigeldes näeme aedu, kus on suured sildid, mis keelavad mulli piiridest üle minemist. Igal pool on politseinikud, turvamehed, sõjaväelased. Meie hotellil, eeldan, et kõigil ametlikel hotellidel, on tara ümber. Selleks, et buss saaks hoovi sisse, tuleb väravatelt eemaldada metalltalad ja mitu tabalukku. Range värk on," kirjeldas Värv olukorda Pekingis.

"Hotell on üks väheseid asju, mille kohta saan ainult positiivseid sõnu rääkida. Meil on väga mõnusad ja soojad toad: muidu hoitakse igal pool temperatuuri all, väidetavalt selleks, et viirus ei leviks," jätkas Värv.

"Hommikusöögi valik on rikkalik, mujal on söögiga natuke suuremad probleemid. Toon näite laskesuusatamisest: meil on igas võistluspaigas pressikeskuses media lounge, kus peaks süüa saama. Osad snäkid on tasuta, kosutavama söögi eest peab maksma. Mõtlesime enne võistluse algust, et on paras hetk, kus jõuab sooja sööki võtta. Valisin menüüst välja, mida tahan, tütarlaps teatas selle peale, et kui soovite siit süüa osta, võiksite meile päev varem teada anda! Lõpuks sõime kiirnuudleid, need olid tasuta..."

Värvi sõnul on koroonaviirus Pekingi mängudele jätnud väga tugeva jälje, palju rohkemgi, kui seda oli märgata samuti pandeemia ajal toimunud Tokyo olümpial. Eesti sportlaste positiivsed proovid muserdavad mõistagi ka ajakirjanikke.

"Me ei tulnud siia ju mõttega, et tahaks tohutult eestlasi intervjueerida Zoomi või WhatsAppi vahendusel, tahaks neid ikka ju pärast võistlusi näost näkku näha. See on ka muide raskendatud: näiteks eilses laskesuusas sai ainult üks Eesti ajakirjanik sportlasi minna intervjueerima, meie ülejäänud elasime eemalt kaasa. Siin on intervjuualas nummerdatud kohad, eelnevalt pead nime kirja panema ja nende suva järgi antakse sinna mõnele inimesele koht," selgitas Värv.

"Tokyos ei olnud koroona kuidagi üldse nii esiplaanil kui ta siin on. Raske uskuda, et Tokyos oleks mingid testid maha vaikitud, meid ju testiti seal ka igapäevaselt. Ma ei tea, kuidas just nüüd on sportlaste seas nii palju nakatunuid ja lähikontaktseid," sõnas ERR-i spordiportaali juht.