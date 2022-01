VIDEO | Kelly Sildaru hakkab olümpial sõitma "Hiina müüri" kõrval

Pargisõidu rada hõlmab endast traditsiooniliselt kolme reilide sektsiooni ja kolme hüpet, neist viimane reilide sektsioon on koos hüpekaga, mis annab sõitjatele võimaluse näidata oma loomingulisust.

Saksa firma Schneesterni disainitud rada ümbritsevad aga Hiina müüri motiividega seinad, mis ei ole seal lihtsalt ilu pärast, vaid peaksid kaitsma sportlasi läänetuulte eest.

"Peamine eesmärk oli teha loominguline rada, mis viitab Hiina kultuurile," kommenteeris Schneesterni peadisainer ja projektijuht Dirk Scheumann. "Kõige suurem väljakutse oli kaitsta sõitjaid tugevate läänetuulte eest. Küsisin endalt, et kus tahaksid olla tuule korral? Müüri taga, eks?"

"Nii sai Hiina müür osaks pargisõidu rajast. Samuti on reilid paigutatud astmeti, mis lähevad paremal pool järjest madalamaks. Me usume, et see täidab oma eesmärki ja sportlased saavad näidata end parimast küljest."

"Kui tuuleküsimus oli lahendatud, siis panime kogu oma jõu reilide, äratõugete ja maandumiste loomingulisse lahendamisse ning ma loodan, et kõik meie ettekujutatud sõidurajad - ja enamgi - saavad olümpiamängudel rakendust," lõpetas Scheumann.

Lumelaudurid kasutavad pargisõidu rada 5.-7. veebruarini. Freestyle-suusatajad, teiste seas ka Kelly Sildaru, panevad olümpiarajatise proovile 13.-15. veebruarini.