Eesti olümpiadelegatsioon asus Hiina suunas teele

Pekingi taliolümpiamängude alguseni on jäänud neli päeva. Esmaspäeval asusid paljud Eesti olümpiadelegatsioonist Hiina suunas teele, sportlike eesmärkide kõrval on kõigi mõtted ka tervena püsimise juures.

Pekingi taliolümpial võistlevast 26 Eesti sportlasest 15 istusid lennukisse esmaspäeval Tallinnas, et võtta Helsingi kaudu ette teekond Hiina - kes esimesele, kes teisele ja kes juba kolmandale olümpiale. Igaüks läheb oma sportlike eesmärkidega, aga igapäevast ärevust on omajagu.

"Hetkel on mõtted, et püsida tervena ja negatiivne selle koroona pärast. Kui negatiivsena ära püsida ja pääseda võistlustulle, siis on kõik juba väga hästi. Nagu aru olen saanud, siis olümpial on igapäevaselt testimised - mingeid valikuvõimalusi ei anta," rääkis suusahüppaja Artti Aigro.

Olümpiadelegatsiooni kuuluv spordipsühholoog Snežana Stoljarova rõhutab, et oluline on suunata mõtted ja energia asjadele, mida on võimalik kontrollida. Aastaid Kristjan Ilvese, samuti Kelly Sildaru ja Eesti suusahüppajatega koostööd teinud Stoljarova on olümpial suusaliidu soovil, kuid ta on valmis aitama kõiki eestlasi.

"Eks ta on keeruline, sest mida rohkem on selliseid faktoreid, mida me ei kontrolli, aga mis võivad meid mõjutada, seda keerulisemaks läheb olukord. Praegu on koroona see põhiline suur segaja, mis ei sõltu ka meist. See on natuke selline loterii-olukord. Väga kahju on sportlastest, kes jäävad niimoodi isolatsiooni ja jäävad võistlusest sellepärast eemale. See on kindlasti vaimselt väga ebamugav pinge," ütles Stoljarova.

"Võtsin raamatu kaasa, mida hakkan seal kindlasti lugema, et igavust ja aega peletada. Loodetavasti saame toakaaslasega olla jutukad, et üksteisele toeks olla. Sain nüüd enne olümpiale minekut Otepääl mitu treeningut teha, mis andsid enesekindlust juurde ja kasvatasin kodus natuke hüpete arvu. Pea on värske ja olen olümpiaks valmis," märkis Artti Aigro.

Pekingi taliolümpia algab reedel, suusahüppajad võistlevad eestlastest esimesena laupäeva hommikul.