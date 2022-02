Kelly Sildaru üllatas trumpala kvalifikatsioonis iseennastki

Kvalifikatsioonis läheb arvesse kahest katsest parim. Sildaru teenis enda esimese katse eest 80,96 punkti ja oli sellega teine, kuid teise katse eest teenis eestlanna 86,15 punkti ja edestas 0,15 punktiga norralanna Johanne Killit.

"Minu jaoks oli täna kõige olulisem mingi run ära maanduda. Esimese run'i tegin sellise kindla peale. Teisel ringil meil ei olnud plaanis hüpetel teisel ja kolmandal hüppel midagi juurde panna, see oli pooljuhuslik ja tuli mulle endale ka üllatusena," avaldas ta naerdes. "Mul on nüüd endal kuidagi nii hea tunne sees, et suutsin enda sõidud ära teha ja ka see, et viimasel run'il veel paremini, tegin asju, mida ise ei oodanud, et tegema lähen. See andis hea tunde."

"Kindlasti mul oli esimese katse järel mingi pingelangus ja teisele oli lihtsam minna, sest oli tegelikult üsna kindel, et selle skooriga on suur tõenäosus finaali pääseda," lisas Sildaru.

Kvalifikatsiooni ajal oli võistluspaigas krõbekülm, võistluse alguses näitas -23 kraadi, aga tajutav temperatuur oli tuule tõttu -33. Sildaru nentis, et sellise külmaga pole lihtne võistelda. "Keegi meist pole harjunud selliste tingimustega treenima ega võistlema. Vahepeal on isegi raske oma sooritusele keskenduda, sest tunned ainult, kuidas külm on naha vahel," tunnistas ta. "Aga tegime niimoodi, et nii kui alla sain, panin teise jope peale ja üleval enne starti jope maha. Eks see natuke aitas, aga külm oli ikkagi. Aga õnneks saime enne starti ennast nendes majakestes ka üles soojendada."

Algselt pidi kvalifikatsioon olema pühapäeval, kuid tugeva tuule ja lumesaju tõttu lükati see edasi esmaspäevale. Sildaru sõnul talle pigem meeldis, et võistlus edasi lükati. "Esiteks seetõttu, et eile olid tingimused ikka suhteliselt halvad. Kindlasti suutsin täna paremat sooritust näidata kui eile oleksin suutnud," arutles ta. "Ja teiseks see, et eile olid küll rasked tingimused, aga mingid trikid ikka tegin ja kuidagi suutsin end kokku võtta. See andis ka palju enesekindlust tänaseks, et kui eile halbade tingimustega sain hakkama, siis paremate tingimustega on ju veel lihtsam."

Pargisõidu finaal peetakse teisipäeval, 15. veebruaril Eesti aja järgi varahommikul algusega kell 3.30. "Eks me natuke Mihkliga peame plaani ja vaatame," ei hakanud Sildaru kohe avaldama, kas ja kui palju veel varu jäi ja milliseid trikke finaaliks plaanitakse. "Aga ennekõike tahan lihtsalt ise seda kõike nautida. Lähen ikka enda parimat run'i tegema, aga tunnen, et ma ei hakka otseselt üle enda varju ka hüppama, lihtsalt naudin seda protsessi."