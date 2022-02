Sildaru: väike pettumus on, aga vähemalt tegin oma ära

Esimeses hüppevoorus oli Sildaru maandumine ebakindel (40,25 punkti), teises voorus tegi ta aga hea hüppe ja teenis 85,25 punkti. Kolmas hüpe õnnestus samuti hästi, kuid maandudes tuli eestlannal suusk jalast ja see läks sisuliselt kirja kukkumisena, tuues vaid 28 punkti. Kolmest hüppest läks kirja kaks paremat ja nii lõpetas Sildaru 125,50 punktiga.

"Esimene hüpe läks mul natuke aia taha, ei läinud nii, nagu planeerisin. Mul oli natuke vähe hoogu ja selle tõttu jäi hüppest spinn seisma. Sealt juba läksid mitmed asjad natuke valesti," analüüsis Sildaru. "Aga siis mul oli kohe hea meel, et vähemalt tegin teisele poole oma trikid ära, see andis enesekindlust juurde. Kolmandas sõidus tegin oma osa ära ja kõik tuli hästi välja, aga lihtsalt suusk tuli jalast ära, mis polnud kuidagi minu süü. Sellest on kurb, et varustus mind alt vedas."

"Seda tuleb ikka ette aeg-ajalt. Pigem on see väga harv nähtus, et suusk heal hüppel ära tuleb. Aga seda tuleb ette," nentis Sildaru. "Ma küll maandusin ära ja sõitsin kohe välja ka, lootuses, et äkki ei võeta punkte maha. Aga reaalselt teadsin, et selle eest punkte ei saa ja see läheb justkui kukkumisena kirja."

Sildaru avaldas, et tuli kvalifikatsioonile igasuguste eesmärkide ja ootusteta. "Mul ei olnud isegi otseselt plaani finaali jõuda – mul lihtsalt ei olnud ootusi. Aga kui oma teise hüppe ära maandusin ja punkte nägin, siis sain aru, et kui teen teisele poole ka ära, siis mul on tegelikult isegi võimalik finaali saada. Ja siis tekkis korraks selline ootus ja lootus," tunnistas ta. "Tegelikult tegingi oma asja ära, aga lihtsalt suusk tuli jalast ära. Selle üle on kurb meel. Aga ega ma ei saa sinna midagi teha. Aga ma tegin oma ära vähemalt, see ei olnud minu süü. Eks võib-olla natuke väike pettumus on."

19-aastase Sildaru suurimad lootused ongi seotud järgmiste võistluste ehk pargisõidu ja rennisõiduga. "See oligi selline hea soojendus, sain natuke olümpiakogemust. Aga mul on kaks võimalust veel," sõnas ta. "Mul ei olnudki Big Airi suhtes mingeid ootusi. Tegin oma ära, mis on kõige olulisem ja selle üle on mul hea meel."

Teisipäeval plaanib Sildaru kohapeal Big Airi finaali vaadata, kolmapäeval kolib ta ära Zhangjiakousse, kus peetakse järgmised võistlused. "Kindlasti on siin kõige kõvem tase, mida üldse naistel näinud oleme. Ja ma olen suhteliselt kindel, et ka meeste võistlus saab olema päris ulmeline. Tase on väga kõrge," kiitis Sildaru.

Kvalifikatsiooni parim oli kanadalanna Megan Oldham, kes teenis kahe hüppe kokkuvõttes 171,25 punkti. Viimasena pääses finaali ehk 12 parema sekka soomlanna Anni Karava, kes kogus 144,50 punkti.