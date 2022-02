Kolm positiivset koroonaproovi andnud Ilves viiakse isolatsioonihotelli

Kolmapäeval pidi Kristjan Ilves andma olümpiaeelse pressikonverentsi, kuid kahevõistleja asemel esinesid pressikonverentsil kahevõistluse alajuht Rauno Loit ja spordiarst doktor Mihkel Mardna.

"Kristjan Ilvese eile õhtul antud esimene koroonaproov oli positiivne. Ühtegi sümptomit tal pole ja hommikul käis ta suusatrennis. Kõik oli hästi. Ootame järgnevaid proove," rääkis Rauno Loit.

Uuendatud kell 17.30:

Eesti delegatsioonijuhi Martti Raju sõnul osutusid kõik kolm Ilvese proovi positiivseteks ning ta viiakse samasse hotelli, kus on Eesti koondisest laskesuusataja Susan Külm ja Riho Roosipõld. "Kahjuks osutusid Kristjani kõik kolm testi positiivseks. Näitude põhjal on haigus algfaasis," ütles Raju.

Rohkem kommentaare Ilvese tervisliku seisundi kohta jagab neljapäeval Zhangjiakous kell 10 algaval pressikonverentsil Mihkel Mardna.

Ilvese võistlemine Pekingi olümpiamängudel on sattunud suure kahtluse alla: normaalmäe võistlus toimub OM-il 9. veebruaril, suure mäe võistlus 15. veebruaril. Karantiinist pääsemiseks peab Ilves kahel järjestikusel päeval andma negatiivse proovi ning olema asümptomaatiline.

"See paljuräägitud CT-väärtus, ma pisut räägiksin, mis asi see on. PCR-testi käigus võetakse laboratoorset materjali ninaneelust ja ühtlasi suulaest. Selle testimise käigus viiakse laborisse materjali RNA, mis konverteeritakse ümber DNA-ks ja seda omakorda hakatakse laboris n-ö paljundama. See paljundamine käib läbi mitmete tsüklite, et saavutada selline DNA kogus, kust on võimalik tuvastada koroonaviirus," rääkis spordiarst Mihkel Mardna.

"See CT-arv näitab konkreetselt, palju on vaja neid vastavaid paljundustsükleid läbi viia, et viirus oleks tuvastatav. Mida väiksem on tsüklite arv ehk CT-väärtus, seda tugevamalt tuleb esile viirus ehk see tähendab, et viiruse hulk organismis on seda suurem, mida väiksem on CT-arv," lisas Mardna.

"Kristjani puhul on eile õhtul antud proovi väärtus piiripealne. Umbes ühe pügala võrra madalam kokkulepitud piirväärtusest, mis on 35. Seda võib piiripealseks väärtuseks lugeda ja see on tõesti, nagu Rauno ütles, esimene proov. Täna õhtul annab Ilves järgmise ja homme kolmanda. Nendest oleneb, kas ta jääb karantiini või pääseb 9. veebruaril võistlema. Juhul kui need järgnevad proovid osutuvad negatiivseks, on tal roheline tuli nii treenida kui ka võistelda," ütles Mardna.

Ilves lendas Pekingisse peamiselt Norra olümpiakoondist transportinud erilennuga, kaks Norra delegatsiooni liiget andsid saabumisel positiivse koroonaproovi. Viimastel andmetel on positiivse koroonaproovi andnud seitse lennul olnud inimest.

"Asjaolu, et temaga samal lennul olnud teise koondise sportlastel tuvastati koroonaviirus, oli juba eelnevalt väike alarm. Selleks nüüd, et väita, kas on tegemist varem läbi põetud haigusega või hoopis algava haigusega, selleks on vaja teha antikehade test," lisas Mardna.

Varasemalt on Eesti olümpiakoondise liikmetest andnud positiivse koroonaproovi laskesuusataja Susan Külm ning suusatreener Riho Roosipõld.

Vaata ka Anu Sääritsa intervjuud doktor Mihkel Mardnaga: