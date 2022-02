Ilvese norralasest treener: olen Kristjani üle väga uhke

"Arvestades seda, mis on toimunud, olen väga-väga uhke, et ta esikümnes lõpetas," ütles Ilvese treener Jan Schmid.

Ilves jagas hüppemäel teist-kolmandat kohta ning jättis seejärel endast kõik suusarajale, lõpetades üheksandana. "Pärast väljapääsemist luges iga päev. Näiteks Jarl (samuti karantiinis istunud Ilvese treeningukaaslane, norralane Jarl Magnus Riiber – toim) polnud rahul sellega, kuidas võistlus läks. Kui eile Kristjani lõpuks üles leidsin, olin õnnelik, et ta oli üheksas, aga peamiselt oli väga õnnelik selle üle, et ta naeratas ja oli teadvusel," ütles Schmid. "Minu arvates peaks ta eilse üle väga-väga uhke olema! Väga äge oli näha, et ta andis rajal endast absoluutselt kõik ja tuli sellise ettevalmistuse pealt üheksandaks!"

"Ta on sel hooajal varemgi näinud, et on võimeline parimatega kaasa minema. Kui siia jõudsime, nägime, et siin on aeglane, aga raske rada, mis ei ole just talle sobiv. Nii et meie eesmärk jõuda esikuuikusse olnuks reaalne," arutles Schmid. "Medal oli unistus. Aga siis pandi ta 11 päevaks tuppa kinni ja see muutis kõik keerulisemaks. Aga ta sai välja ja ta peaks olema äärmiselt uhke selle üle, millega ta lõpuks hakkama sai!"

Ka Norra koondise spordidirektor Ivar Stuan oli Ilvese võistlusega väga rahul. "See oli muljetavaldav! Mõtlesime, et pärast koroonat on Kristjan võimeline hüppevooru kaasa tegema. Aga nüüd istume siin üheksanda koha omanikuga," muheles Stuan. "Sa olid küll eile poolsurnud, aga siiski elus! Usun, et pärast kõike seda peaksid sa väga rahul olema!"