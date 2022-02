Karantiinis viibiv Kristjan Ilves: olen oma peas olümpiaga juba rahu teinud

"Olen oma peas olümpiaga juba rahu teinud. Kui see suur mägi tuleb ja saan võistelda, on see boonus ja kõik on hästi. Aga pigem üritan lihtsalt mõtted seada sellele, et mul läheb hooaeg pärast edasi," lausus 25-aastane Ilves. "Kui ma siin midagi ei teeks, vahiks lage ainult ja oleks voodis, võiksin hooaja lõppenuks lugeda. Aga üritan siin kõik võimaliku teha."

Ilves andis esimese positiivse proovi teisipäeva õhtul ning kuna ka kolmapäeval tehtud kaks proovi osutusid positiivseks, koliti ta karantiinihotelli. "Sain kolmapäeva lõuna ajal pärast suusatrenni teada, et proov oli positiivne. Eks peale seda oli muidugi šokk, aga sisimas lootsin, et võib olla valetest, kuna oli piiri peal," meenutas Ilves veebi vahendusel Eesti ajakirjanikega vesteldes. "Aga kui teine test tuli ka ja oli näha, et numbrid lähevad allapoole, siis oli selge. Kuna sellel hetkel ma ei tundnud ennast haigena, oli seda suhteliselt raske vastu võtta. Sellel hetkel toimub nii mõndagi peas. Eriti just see tunne, et oled kaks aastat oled püsinud terve, selleks kõik teinud…me teame, kui karmid reeglid meil on olnud koroonaga, kuidas me oleme hoidnud, põhimõtteliselt elanud ainult seda elu, et mitte nakatuda ja sa ikka nakatud, siis see tegi veel rohkem haiget. Ei oska kedagi süüdistada, kellegi peale pahane olla, lihtsalt halb juhus ja tuleb eluga edasi minna."

Esimesed päevad olid kurnavad

Vahepeal tekkisid Ilvesel ka kerged sümptomid, kuid üldiselt tunneb ta end hästi. " Üleeile sain pisikesed sümptomid – kerge kurguvalu ja nina kinni. Aga midagi hullu ei ole, tunnen ennast üsna tervena. Nüüd on ainult vaja oodata," lausus ta. "Esimesed päevad olid väga kurnavad, pigem mitte haigusest, vaid sellest stressist ja pingest. Paar päeva ainult magasin, üritasin enda energia tagasi saada ja süüa midagi. Aga nüüd tunnen ennast täitsa tavaliselt."

Tänavu MK-sarjas väga häid tulemusi näidanud ja kahel korral pjedestaalile jõudnud Ilves tuli Pekingi olümpiale suurte lootustega, seetõttu lõi uudis positiivsetest koroonaproovidest ta algselt ikka rivist välja. "Ausalt öeldes, eks ka kõige tugevamatel käivad need [rasked mõtted] läbi. Tahan öelda, et loomulikult selliseid asju võib juhtuda ja olime selleks valmis, aga me keegi ei uskunud, et see meid niimoodi tabab. Oleme treenerite-arstidega rääkinud, et selline stsenaarium võib juhtuda, aga seda oli raske vastu võtta," tunnistas Ilves. "Olen sellise kiire süütenööriga – paar päeva ja liigun oma eluga edasi, ega siin midagi taga nutta ei ole. Praegu üritan teha maksimumi, mis saan. Võtta sellest, mida on veel võtta. Kui antakse see võimalus."

Ilvese sõnul testitakse teda kord päevas ja siiani on kõik proovid olnud positiivsed. "Kuna esimese positiivse proovi andsin teisipäeval, siis ilmselt enne järgmist teisipäeva või kolmapäeva seda negatiivset vastust oodata pole," arutles ta. "Arvan, et siis võib alles hakata mõtlema ja rääkima sellest, kas on võimalus negatiivseks. Senikaua tuleb lihtsalt oodata ja oodata. Ja liigutada, et hoida ennast vormis."

Ootused olid hullemad

Vormis hoidmiseks on Ilves enda toas jooksnud, võimelnud ja jõuharjutusi teinud. "Kasutan kõik võimalused ära, aga ega neid palju ei ole," nentis ta. "Teen neid harjutusi, mis on kahevõistlejale kasulikud. Põhiline ongi hoida lihas toonuses. Üritan jälgida tavalist kava, ei hakka siin mingit ulmet tegema."

Ilvese sõnul on tal karantiinihotellis kõik elus vajalik olemas ja hotellituba on nagu hotellituba ikka. "Pigem see laskubki emotsioonitasemele, tuuakse sind isolatsiooni üksinda ja ei tea, mis ootab," arutles Ilves tingimuste üle. "Alguses söögid olid natuke kehvapoolsed, aga tundub, et kuna rahvast on nii palju, on nad pidanud seda natuke paremaks tegema. Ma ei oska midagi kurta, mu ootused olid hullemad, et tuuaksegi poolvangi, aga nii hull ei ole. Eks algul tundub kõik väga tume, aga kui emotsioonid natuke maha rahunevad, näed asju paremas valguses."

"Kuna nüüd olümpia algas, saan võistlusi vaadata, see on suur pluss. Saan telekamänge mängida, loen natuke, suhtlen lähedastega palju. On tore tunda, et on palju inimesi, kes muret tunnevad ja helistavad, jutukaaslasi on palju olnud," jätkas Ilves. "Õnneks on meil minu mental coach kaasas, saan temaga iga päev rääkida. Olen igatpidi joone peal, nii palju kui olla annab üldse. Üritan mingit tegevust leida, kõige hullem, kui jäädki oma mõtetesse, siis tundubki palju hullem kõik."

Kahevõistlejad alustavad võistlust 9. veebruaril normaalmäega, kuhu Ilves kindlasti ei pääse. Suure mäe võistlus on kavas 15. veebruaril, aga kas Ilves sinna võistlema pääseb, on praegu veel vara öelda. "Kõige hullem ongi see, et mul on teadmatus. Kui oleks öeldud näiteks kümme päeva, siis ma oleks teadnud, et saan 10.-11. veebruar välja ja oleksin teadnud, mis mu edasised plaanid on. Eks kuskil alateadvuses ikka mõtlen, et kui suureks mäeks saaks välja, oleks hea. Aga saamas jääme realistlikuks – kui saan välja, siis see ei ole päris sada protsenti nagunii mina," tõdes ta.

Riiberi positiivne proov šokeeris rohkem kui enda oma

Karantiinihotellis Ilvesest korrus allpool elab tema treeningukaaslane, kahevõistluse suurfavoriit, norralane Jarl Magnus Riiber. "Jarl elab mul otse all, ta koputas mulle vastu põrandat," muigas Ilves. "Oleme iga päev ühenduses, küsime, kuidas läheb, kuidas tervis ja tuju ja olek."

"Olin tema positiivsest proovist kuuldes veel rohkem šokeeritud ja pettunud kui enda testi järel," tunnistas Ilves. "Arvasin, et ta võidab siin kolm kulda. See on kogu tiimile mõru pill. Olin väga pettunud, kurb ja vihane. Rääkisin jarliga ja mõistsime, et polnud midagi, mida saanuksime paremini teha, see oli lihtsalt väga halb õnn ja peame sellega lihtsalt leppima."

Riiberi isa rääkis Norra meediale, et poeg sooviks juba Hiinast tagasi kodumaale reisida, kuid Ilves oletas, et see oli peamiselt emotsiooni pealt öeldud. "Eks see on mul samamoodi mõttest läbi käinud, ma ei tea, kui realistlikult ma nägin seda, et annan need negatiivsed proovid enam. Loomulikult sellel hetkel tahaks koju minna, võib-olla paar päeva ennast natuke kehvasti tunda ja eluga edasi minna, trenni teha, mitte siin kinni istuda," lausus Ilves, kelle sõnul on ka Norra koondis teda igakülgselt toetanud. "Aga arvan, et tema sihib samamoodi nagu mina, et saada siit võimalikult ruttu välja ja vähemalt üks võistlus teha. Tal on veel meeskonnavõistlus ka võimalik paar päeva hiljem. Eks näha, kuidas see läheb."