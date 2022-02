Mardna: üsna tõenäoline, et Ilvese jaoks on olümpia lõppenud

Pekingi olümpiamängudel kolm positiivset koroonaproovi andnud ja karantiinihotelli paigutatud kahevõistleja Kristjan Ilvese jaoks said võistlused tõenäoliselt läbi enne, kui need alatagi jõudsid.

"See võib olla üsna tõenäoline, sest esimesed võistlused on ju 9. veebruaril ja järgnevad 15. veebruaril – liiga palju aega sinna ei ole," nentis Eesti koondise arst Mihkel Mardna. "Isegi seda lootust ei ole eriti, et need analüüsinäidud muutuvad negatiivseks."

Ilves andis olümpiale jõudes positiivse proovi ning ka kaks järgmist testi olid positiivsed ja ta paigutati Zhangjiakous isolatsioonihotelli. "Kahjuks osutusid järgnevad proovid ka positiivseks, nii et tal tuleb jääda karantiini," rääkis Mardna. "Karantiinist vabanemiseks on selline võimalus, et kahel järjestikusel korral sportlane annab negatiivse testi, mis on CT väärtusega 40 või suurem. Sellisel juhul sportlane pääseb isolatsioonist välja ja talle rakenduvad lähikontaktse parameetrid. See tähendab seda, et ta saab treenida ja võistelda, kuid nii kaua, kuni analüüsitulemused jäävad positiivseks ehk siis väiksemaks kui CT 35, tuleb jääda karantiini."

Küsimusele, milline oli Ilvese CT näit kolmapäeval, vastas Mardna: "Eile oli oluliselt halvem näit kui see esimene, mis tähendab seda, et tõenäoliselt on tegemist vaikselt areneva viirusnakkusega."

"Ma isiklikult ei ole Kristjaniga rääkinud, aga tal haigussümptomeid ei ole, enesetunne on väga hea," jätkas Mardna. "Eks see maailm ongi muutunud selliseks omapäraseks – väliselt terved inimesed on selle analüüsinäidu puhul tituleeritud haigeteks ja nakkusohtlikeks. Tuleb järgida vastavaid reegleid, kahjuks nii see on. Sportlasele, kes on neli aastat või pigem pikema aja oma elust pühendanud olümpiamängudeks valmistumisele, niimoodi see kahjuks seekord lõppeb."