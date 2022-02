Norralased avaldasid lootust, et Ilves saab veel OM-il võistelda

Norra kahevõistluse koondise spordidirektori Ivar Stuani sõnul on võimalik, et Kristjan Ilves pääseb peatselt karantiinist.

Pekingi olümpiamängudel peab sportlane koroonakarantiinist pääsemiseks andma kaks järjestikust negatiivset testi, milles on CT väärtus üle 40. Kui karantiinis on veedetud vähemalt nädal aega, piisab kolmest tulemusest, kus CT väärtuseks on vähemalt 35.

Kui Norra kahevõistluse suurim täht Jarl Magnus Riiber Pekingisse jõudes positiivse koroonaproovi andis, teatas Stuan NRK-le videointervjuud andes pisarsilmil, et tegemist on tema karjääri halvima päevaga. "Sellise teate saamine on justkui börsikrahh," sõnas Stuan siis.

Nädal on möödunud, milline on Riiberi ja Ilvese seis nüüd, kui suure mäe võistluseni on jäänud veel viis päeva?

"Riiberi CT näit tõuseb, aga on ikka veel veidi alla 30. Negatiivse testi jaoks peab andma proovi, mille tulemus on vähemalt 35. Veidi on veel aega," rääkis Stuan kolmapäeva õhtul Dagbladetile.

"Järgmine võistlus leiab aset 15. veebruaril. Kui saaksime ta paari päeva jooksul [karantiinihotellist] välja, saaks ta veidi rahulikumalt treenida ja näha, kas tema keha on võistlusteks valmis. Kui ei, on veel 17. veebruar, mil toimub meeskondlik võistlus."

Küll jagus Stuanil uudiseid, mis võivad Eesti spordisõprades lootust äratada. Kristjan Ilves reisis Pekingisse Riiberiga samal lennul ning andis samuti olümpiakülla jõudes positiivse proovi, ehk on Norra tähega pea sama kaua isolatsioonis viibinud. Küll on tema olukord Stuani sõnul parem: "tema CT väärtuseks on 32, ehk see läheneb [negatiivsele]," tõdes norralaste kahevõistluse pealik.