Isolatsioonihotellis viibiv Saksamaa kahevõistleja: äärmiselt tüütu olukord

"Ma olen isolatsioonihotellis olnud nüüd kaks päeva ja mul on kõik vajalik olemas. Natukene on mul võimalik trenni teha ja toit on ka rahuldav. Pean veel veidi aega kannatlik olema. Õnneks minu antikehade arv liigub õiges suunas ja loodetavasti saan siit hotellist ruttu minema," rääkis Frenzel Eurosportile.

33-aastane Frenzel võitis normaalmäel olümpiakulla nii 2014. kui ka 2018. aastal, kuid sakslane tõdes, et tema võimalused kolmanda normaalmäe kulla võitmiseks on minimaalsed.

"See kogu olukord on äärmiselt tüütu, sest minu antikehad tõenäoliselt ei jõua nii kiiresti sellisele tasemele, et saaksin normaalmäe võistlusel osaleda. Ma loodan, et kahe teise võistluse jaoks on piisavalt aega," ütles Frenzel.

Sakslane aimab ka, kust ta koroonaviiruse võis saada. "Ilmselt nakatusin viirusesse Seefeldi MK-etapil. Ma liikusin alas, kus arvasime, et kõik on terved. See sportlane, kelle proov osutus positiivseks, oli enne MK-etappi andnud negatiivse proovi. Ma kindlasti ei süüdista teda, selline asi võib juhtuda igaühega," tõdes Frenzel.

"Seepärast kogu see olukord on nii nõme. Ma andsin endast kõik, et viimase kahe aasta jooksul viirust vältida. Nüüd tulin olümpiale ja andsin kohe positiivse proovi. See oli suur šokk, aga midagi pole parata. Üritan olla positiivselt meelestatud ja vormis püsida," lisas Frenzel.

Kahevõistluse normaalmäe võistlus algab 9. veebruaril, suure mäe võistlus 15. veebruaril ning meeskondlik jõuproov on kavas 17. veebruaril.