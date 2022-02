Marko Kilp: olen valmistunud ka selleks, et pean konteineris tagasi minema

Uudis sellest, et kahevõistleja Kristjan Ilves andis Pekingi olümpiale jõudmise järel positiivse koroonaproovi, jättis jälje kogu Eesti koondisele. Sprinter Marko Kilp tõdes, et tema valmistas end selleks ette, et võib olümpial karantiini sattuda.

"Nukrad uudised tulevad Eesti poolelt, aga kuna kogu üldine meeleolu on tiimis hea, proovime ka nendest kaotustest üle saada," sõnas Kilp pärast Ilvese positiivsest proovist kuulmist Eesti ajakirjanikele. "Eks siin paras sõda selle koroona vastu on ja paratamatult on tiimis mõned langenud." "Kui endast räägin, siis olin vaimselt valmis selleks, et nii võib minna. Ja olen valmistunud ka selleks, et kui siin väga kehvasti läheb, pean võib-olla konteineris kuidagimoodi tagasi minema," lisas ta muheledes. "Ma ei tea, kuidas see välja näeb – DHL-i konteineriga Eestisse äkki lõpuks?"

Lisaks Ilvesele on Eesti koondisest positiivseid proove andnud ka laskesuusataja Susan Külm ja murdmaasuusakoondise taustajõud Riho Roosipõld. "Minu enda treener on praegu isolatsioonis ja temaga rääkides olen aru saanud, et ega ta ise ka ei tea, kas ja millal ta üldse välja saab," nentis Roosipõllu õpilane, olümpiadebütant Henri Roos. "Siiamaani on meil siin hästi läinud, aga ikka on ärevus sees, igalt poolt tuleb positiivseid teste. Kui ise annad teste, siis loodad ikka, et see on negatiivne. Aga tuleb võtta asja nii, nagu on ja lõpuks ise midagi väga muuta ei saa, ainult ennast hoida."

"Pean tunnistama, et päris sada protsenti rahulikuks ei ole saanud ise jääda," avaldas ka suusataja Alvar Johannes Alev. "Kui õhtul kõvem koputamine uksele käib ja skafandrites mehed on ukse taga, poeb väike hirm ikka hinge küll. Aga siiamaani on õnneks tahetud kas voodipesu vahetada või tuba koristada."

Ka suusahüppajad Artti Aigro ja Kevin Maltsev olid Ilvese positiivsest proovist kuuldes mõtlikud. "Eks see ole kurb uudis meile kõigile," tõdes Aigro. "Kõigil on käsi pulsil, aga tuleb ikka keskenduda enda võistlustele. Kindlasti tulime siia võistlema, mitte positiivseid koroonateste andma."

"Reaalsus on see, et võid proovida ükskõik kui hästi seda koroonat kõrval hoida, aga ta võib tulla millal tahes," mõtiskles Maltsev. "Tuli küll üllatusena, et Kristjan on nüüd ka positiivne. Loodetavasti oli valepositiivne ja uued testid on negatiivsed."

"Ega sa ise ei saa otsustada, millal see koroona sulle tuleb," arvas ka murdmaasuusataja Mariel Merlii Pulles. "Ise pead valmistuma selleks, kas tuleb või ei tule – kannad maski, hoiad inimestest eemal. Iseenda poolt teed selle ära, aga kunagi ei tea, mida see test sulle õhtul teada annab."