Tobreluts Külma koroonaproovidest: täiesti absurdne

Pekingisse saabudes andis Külm negatiivse proovi, kuid Zhangjiakou olümpiakülla jõudes selgus, et ta on lähikontaktne. Kaks päeva sai Külm lähikontaktsena isolatsioonis treenida, aga siis andis ta kaks järjestikust positiivset proovi ja ta viidi isolatsioonihotelli.

"Enam ei olegi küsimus selles, et terve püsida, nüüd on küsimus selles, et negatiivne proov anda. Susanil on tegelikult tervis väga hea. Läbipõdenuna ilmselt ta ei oodanud, et ta siin põhimõtteliselt kuu aega hiljem annab uuesti positiivse proovi, endal enesetunne ja tervis hea, mitte ühtegi sümptomit. Selles mõttes oli see ootamatu," rääkis Tobreluts Eesti ajakirjanikele pressikonverentsil. "See on kummaline, et Susan tuli ja andis negatiivse proovi, oli lähikontaktne, andis esimesed proovid negatiivsed, siis andis kaks positiivset proovi ja pandi karantiinihotelli, andis karantiinihotellis uuesti negatiivse proovi, järgmine proov uuesti positiivne. Täiesti absurdne, kuidas see niimoodi olla saab."

"Viimased uudised on sellised, et enne neljandat ta välja ei saa," jätkas Tobreluts. "See tähendab tema jaoks viit passiivset päeva, mis kindlasti jätab jälje üldfüüsilisele seisundile. Okei, kui ta annab homme-ülehomme negatiivse proovi, siis ta taastub ilmselt üsna kiiresti, seisundi saab taastada mõne treeninguga. Heal juhul sprindiks on võimeline uuesti võistlusvalmidusse saada. Aga see on kõige optimistlikum prognoos."

"Praegu istub ta ainult hotellitoas, ei ole tal ühtegi trenažööri. Uurisime, kas on võimalik sinna viia, äkki homme õnnestub," lisas Tobreluts. "Hotellipersonal võib seda keelata, sest see võib tuba kahjustada. Aga vaatame, ehk on võimalik mingid hantlid talle ikkagi toimetada."

Tobrelutsu teine hoolealune Tuuli Tomingas nentis, et olümpiamängudel keerleb nüüd kogu elu koroona ümber. "Esimestel päevadel võib-olla see reaalsus ei jõudnudki kohale. Aga pärast seda, kui Susaniga nii läks, eladki iga päev natukene hirmus," tunnistas Tomingas. "Kui sa kukud ikkagi karantiini võõras riigis, võõras kultuuris, istud üksinda ühes ruumis, siis see on tegelikult tohutult ebameeldiv asi. Seda enam, et sa oled sportlane ja see mõjutab sinu sportlikku saavutusvõimet väga palju."