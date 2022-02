Susan Külm pääses olümpial karantiinihotellist välja

Pekingisse saabudes andis Külm negatiivse proovi, kuid Zhangjiakou olümpiakülla jõudes selgus, et ta on lähikontaktne. Kaks päeva sai Külm lähikontaktsena isolatsioonis treenida, aga siis andis ta kaks järjestikust positiivset proovi ja esmaspäeval viidi ta isolatsioonihotelli.

"See on kummaline, et Susan tuli ja andis negatiivse proovi, oli lähikontaktne, andis esimesed proovid negatiivsed, siis andis kaks positiivset proovi ja pandi karantiinihotelli, andis karantiinihotellis uuesti negatiivse proovi, järgmine proov uuesti positiivne," rääkis Külma treener Indrek Tobreluts kolmapäeval. "Täiesti absurdne, kuidas see niimoodi olla saab."

Neljapäeval aga pääses Külm karantiinihotellist tagasi olümpiakülla, olles andnud kaks järjestikust negatiivset proovi. Nüüd koheldakse Külma järgnevad seitse päeva taas kui lähikontaktset, aga vähemalt pääseb ta uuesti treeningutele.