Karantiinihotellis viibinud Susan Külm tegi olümpial karjääri parima tulemuse

Eelmise nädala neljapäeval isolatsioonihotellist pääsenud Külm tegi kaasa ka esmaspäevasel 15 km tavadistantsil, kus sai 86 lõpetanu seas 82. koha. Siis tunnistas Külm, et ei osanud isegi oodata, et nii kehv on. Sprindiks oli aga enesetunne juba oluliselt paremaks läinud. "Kindlasti, ka see distants oli väga suur osa enesetunde paranemisel," selgitas 25-aastane Külm. "See oli teada, et ta raske tuleb – ei olnud teada, et nii raske. Aga mis ei tapa, teeb tugevaks. Minul on kindlasti vaja tugevaid lahtisõite, et paremaks saada ja võistlus on ju parim treening."

Külm läbis lamadestiiru puhaste paberitega, püstitiirus jäi üles üks märk. Suusarajal näitas ta 60. sõiduaega, kaotades kiireimale, olümpiakulla võitnud norralanna Marte Olsbu Röiselandile 1.53,5. "Ütleme nii, et superrahul ei ole. Sõidu poolest viimane ring ikkagi kukkus ära. Kui võrdleme MK võistlustega, siis tavaliselt on kõige aeglasem ring mul teine, kolmandal ikka leian veel viimase käigu üles, mida mul täna ei olnud. Kindlasti tuli sealt kerge kukkumine, aga see-eest andsin kõik, mis mul oli anda. Kõik jätsin rajale," kinnitas ta. "Tänasesse päeva tulingi tegelikult eesmärgiga sõita jälitusse ja võtta tiirust maksimum. Tiirud mul olid küll aeglased, võtsin meelega aeglasemalt, sellepärast et tuult ei olnud, mul ei olnud absoluutselt mingit põhjust eksimiseks."

"See oli mulle endalegi üllatuseks, [et üks möödalask tuli]. Pean treenerilt küsima, kuhu see lask läks," lisas Külm. "Kui selle mööda lasin, käis endaltki mõte peast läbi, et see ju ei olnud möödalask. Aga üles ta jäi, ju pidi nii minema."

Külma senine parim tulemus oli tänavu Ruhpoldingus jälitussõidus saadud 52. koht. See oli seni ka ainus kord, kui ta MK-tasemel jälitussõitu pääses. Liidrist Röiselandist stardib ta pühapäevases jälitussõidus 2.31 hiljem. "Võtame päeva korraga ja võistluse korraga. Läheb nii nagu peab minema," arutles ta. "Loodame, et ilm jääb selliseks ja ei lähe väga palju külmemaks."

Kuuldes, et pühapäevaks lubab lumesadu, vastas Külm: "Siis tulevadki tugevad välja!"

Tavadistantsi ajal külmusid Külma sõrmed nii ära, et ta ei tundud päästikut. Nüüd oli ta ka sellele lahenduse leidnud. "Mul on kinnaste sisse pandud need ühekordsed soojendid. Kahtlesin, kas panna. Lõpuks panin puhtalt sellepärast, et proovida," rääkis ta, ja lisas naerdes: "Ütleme nii, et teen vist Amazonist väga suure ostu, toimis superhästi! Muidu ei ole, aga kui laskud, surud kinda vastu põske ja tunned seda soojust kohe käte peal. Mul on kahju, et ma individuaalis seda trikki ei osanud kasutada!"

Külm selgitas, et see on tema tavapärane probleem, et sõrmed külmuvad ära: "Sõidan ka tavalise ilmaga tunduvalt paksema kindaga. Lapsena nii ära jäätunud, et nendega on kogu aeg probleeme. Mul on nendega külm isegi -5 kraadiga. Aga mis teha, tuleb leida lahendused!"