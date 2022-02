NRK: Norra tähed tunnevad Ilvesele kaasa, aga kardavad oma olümpia pärast

Ilves on mitu aastat olnud Norra kahevõistlejate treeningpartneriks ning reisis Pekingisse norralaste lennul. Norra ringhäälingu Oslo lennujaamas tehtud pildid annavad tunnistust, et Ilves ja koondise suurim nimi Jarl Magnus Riiber seisid enne lennule minekut üksteisele väga lähedal ning pärast eestlase positiivset proovi tunnistati nii Riiber kui Espen Andersen ja Espen Björnstad lähikontaktseteks.

"Et Kristjan Ilves viirusega nakatus, on Norra koondisele suureks hoobiks," kinnitas NRK-le nende kahevõistluse ekspert Jann Post. "Ta on sajaprotsendiliselt Norra kahevõistlejate koondise liige, ta treenib nendega igapäevaselt koos, reisib koos nendega ja neil on samad treenerid. Puhtalt nakatumise seisukohast on tegu sama olukorraga, kui positiivse proovi oleks andnud mõni norralane."

"Kõik meie kahevõistlejad on andnud negatiivse proovi," kinnitas Norra koondise spordidirektor Ivar Stuan kolmapäeval. "Hoiame pöidlaid, varbaid ja kõike muud, tagamaks, et kõik läheb hästi. Muidugi ei ole mingeid garantiisid. Ühe nakatumisega kaasneb suur ebakindlus, nägime seda juba murdmaakoondises."

Stuan lisas, et Norra koondislased tunnevad Ilvesele tugevalt kaasa: "kogu tema olümpia võib sellega läbi olla," tõdes norralaste spordidirektor.